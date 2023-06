Argenteuil : les personnels du lycée Fernand-et-Nadia-Léger obtiennent de premières satisfactions

Devant l'entrée du lycée polyvalent Fernand et Nadia Léger.

C'est une victoire pour les personnels du lycée Fernand-et-Nadia-Léger d'Argenteuil. Après quatre jours passés à exercer leur droit de retrait pour dénoncer la cohabitation "catastrophique" et dangereuse avec le chantier de construction de nouveaux bâtiments, les personnels du lycée Fernand & Nadia Léger ont annoncé avoir "obtenu les réponses minimales attendues" et de fait suspendent leur retrait.

ⓘ Publicité

Le vendredi 26 mai, les personnel de l'établissement ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont annoncé se mettre en retrait en raison de conditions de cohabitations avec les travaux rendant difficile le fonctionnement du lycée, notamment les grilles dont les serrures ne fonctionnent plus, l'absence d'alarme incendie, le fait que les personnels et les engins de chantier peuvent se croiser, le déménagement de services administratifs dans un bâtiment qui ne dispose pas d'électricité.

Ce jeudi, dans un communiqué de presse, les personnels expliquent constater "que le portail élèves fonctionne de nouveau, que le personnel de sécurisation nécessaire, notamment face aux risques d'incendie a été désigné et que, ce jour, les nuisances liées au chantier ont fortement diminué." Par ailleurs, la Région Île-de-France "s'est engagée à effectuer les travaux nécessaires dans les nouveaux logements de fonction afin que les personnels concernés soient logés dans des conditions décentes ; à rechercher, en lien avec la ville, les places de parking nécessaires et à consulter l'équipe sur le calendrier de mise en fonction des nouveaux équipements."

En conséquences, ils ont décidé la suspension de leur retrait. Ils ne subiront pas de prélèvement sur salaire, assurent-ils, car "la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) du Val d'Oise" considère que la "mobilisation répondait à l'intérêt général et plus précisément au besoin de protection des personnels comme des usager·e·s de l'établissement." Les personnels assurent qu'ils resteront vigilants et se permettront de refuser d'intégrer "des bâtiments non-terminés et/ou dangereux" à la rentrée prochaine.