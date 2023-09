Argenton : fermeture administrative partielle de l'enseignement agricole à distance, la direction conteste

C'est un établissement qui accueille plus de 900 élèves, pour des formations agricoles à distance. Les formations initiales dispensées par le CNEAC (Centre national d'enseignement agricole par correspondance) d'Argenton-sur-Creuse font l'objet d'une fermeture administrative partielle, décidée le 31 janvier 2023, suite à des "manquements" observés par le rectorat d'académie. La direction de l'établissement conteste, et s'interroge sur le devenir de ses élèves : pourront ils continuer à suivre l'enseignement, et s'inscrire à l'examen de fin d'année ? ou vont-ils se retrouver sur le carreau ?

Incertitudes sur l'avenir des élèves

Contacté, le rectorat d'académie précise que la fermeture administrative concerne uniquement les formations initiales proposées par l'établissement, soit 25 à 30% des élèves du CNEAC, selon le co-directeur, David Berthias. Ce dernier déplore la décision du rectorat d'académie, et met en avant l'instabilité que cela génère pour les élèves accueillis, qui sont parfois dans des situations de fragilité : "On a également beaucoup de gens qui sont en handicap, des autistes légers, des phobiques scolaires, qui ne sont accueillis dans aucun établissement, et qui sont ici aujourd'hui. Ces gens là qu'est-ce qu'on en fait ?" s'interroge le co-directeur.

Il affirme être dans l'incertitude sur la suite de la procédure. La rentrée a bien eu lieu en septembre, malgré la fermeture administrative prononcée pour une période de 11 mois à partir du 1er septembre. Une partie des élèves est censée s'inscrire à partir du 1er octobre aux examens de fin d'année; ils découvriront alors si cette inscription est possible ou non. Les parents et élèves n'ont pas été alertés; "on n'a pas communiqué là dessus pour l'instant, parce qu'on ne veut pas non plus affoler tout le monde pour rien (...) Certainement qu'ils seront en colère contre nous, mais nous on a fait tout ce qu'on a pu pour eux" explique David Berthias. La direction espère encore pouvoir obtenir gain de cause, car elle a contesté cette fermeture administrative.

Une procédure de fermeture administrative partielle a été prononcée concernant le CNEAC en cette rentrée 2023 © Radio France - Manon Klein

Une fermeture liée à des "manquements persistants"

Les autorités administratives ont décidé de la fermeture administrative en se basant sur une inspection remontant à 2020, menée par les services du ministère de l'Agriculture (en raison de son activité d'enseignement agricole, le CNEAC dépend à la fois de ce ministère et de celui de l'Éducation). Des manquements ont alors été observé : des registres de personnels et d'élèves pas à jour, des contrats qui présent des "non conformités", ou encore une absence des diplômes requis pour une partie du personnel. La direction du CNEAC affirme avoir renvoyé, en vain, des documents à plusieurs reprise au rectorat d'académie, pour mettre en conformité par exemple les contrats. "La décision est complétement disproportionnée par rapport aux manquements, et on n'a jamais de réponse du rectorat" assure David Berthias.

Une première requête du CNEAC pour contester la fermeture administrative a été rejetée en juillet par le juge des référés, mais l'établissement continue de batailler juridiquement. La procédure est donc toujours en cours, ce qui pousse le rectorat d'académie à garder le silence sur ce dossier. Il précise simplement que les manquements observés ont duré dans le temps, et qu'il n'y a aucun lien entre la décision de fermeture administrative, et les récents déboires du président du CNEAC, poursuivi pour détournements de fonds publics. Il a été condamné en première instance, mais a fait appel, et demeure donc présumé innocent dans ce dossier.