VIDÉO - Argentré : des enfants valident un permis internet pour prendre conscience des dangers en ligne

Comment sensibiliser les enfants aux dangers sur internet ? Pour les sensibiliser, l'école Jacques-Yves Cousteau à Argentré, près de Laval, a mis en place un permis internet en partenariat avec la gendarmerie. Les 25 élèves de la classe de CM2 ont passé un examen avec 10 questions ce mardi matin.

Prévenir face aux dangers en ligne

Les élèves sont présents très tôt sur les réseaux sociaux. Emmanuèle Martinière s'en est rendu compte avec sa classe de CM2. "On a connaissance déjà de petites histoires via les réseaux sociaux. Nous, ça ne nous regarde pas, mais parfois, on entend les enfants qui nous l'expliquent", affirme cette enseignante de l'école Jacques-Yves Cousteau.

Le permis internet est donc nécessaire selon elle, même pour des enfants de 10-11 ans, d'autant plus qu'ils s'apprêtent à entrer au collège. "Internet, c'est un outil formidable, mais il faut faire attention. On ne fait pas n'importe quoi et on respecte la loi", souligne Emmanuèle Martinière. Le partenariat avec la gendarmerie est donc important pour faire comprendre aux enfants qu'il y a également des lois qui régissent internet.

L'examen du permis internet consiste en 10 questions à choix multiple. © Radio France - Maïwenn Bordron

Le permis internet consiste en un questionnaire à choix multiple. Les 10 questions sont lues par Yoann Flandrin, qui commande la brigade Vaiges. Parmi les questions : "Ce que tu dis et fais sur Internet : laisse toujours une trace ? s'efface facilement ? disparaît automatiquement tous les trois ans ?" Il y a peu de mauvaises réponses car les élèves ont travaillé sur le sujet pendant trois semaines avec leur enseignante. L'adjudant Yoann Flandrin était venu une première fois à l'école Jacques-Yves Cousteau, avant l'examen. "Je vais surtout mettre l'accent sur le fait d'en parler aux parents, que les parents soient au centre de l'utilisation d'internet. On essaie de voir quels sont les dangers et on essaie de leur faire voir aussi ce qu'ils regardent. Et ensuite, on parle aussi du harcèlement, que ce soit harcèlement scolaire ou par internet", détaille Yoann Flandrin.

L'ensemble des élèves de la classe ont facilement validé leur permis internet. Il fallait avoir 7 bonnes réponses sur 10.