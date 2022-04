Arnay-le-Duc: les parents d'élèves se mobilisent pour alerter sur l'état de l'école primaire

Les parents d'élèves de l'école Pierre Meunier se mobilisent demain à Arnay-le-Duc. D'après eux, l'état des locaux est inquiétant, et la Communauté de Communes ne prend pas le problème assez au sérieux.

Des locaux dans un état inquiétant

Les parents d'élèves ont remarqué depuis plusieurs années que l'état des locaux se détérioraient: en 2019, un plafond s'était effondré dans les toilettes. Des réparations ont été effectuées, mais ne sont pas suffisantes pour Anouk Aurine, représentante des parents d'élève: "dans la classe des CP-CE1, il y a encore des fuites puisqu'il y a des seaux d'eau dans la classe".

La toiture est l'élément le plus inquiétant mais il n'y a pas que ça. Une vitre est fissurée depuis octobre et n'a toujours pas été remplacée, des pans de peinture tombent des murs, et dans certaines classes il fait 37 degrés dès que la température augmente. La chaudière tombe aussi régulièrement en panne ce qui pousse les professeurs à faire classe dans le collège voisin.

Des travaux à prévoir?

La Communauté de Communes du Pays d'Arnay, qui s'occupe de l'entretien des locaux a fait plusieurs réparations sur la toiture. Pour Pierre Poillot, le président, la situation est sous contrôle: "pour l'instant on ne sait pas d'où vient l'eau lorsqu'elle fuit, mais un couvreur viendra dès que les fuites recommenceront".

D'après Pierre Poillot, la Communauté de communes envisage une rénovation totale de la toiture puis pourquoi pas de l'intérieur des bâtiments, une fois l'origine de la fuite trouvée.