Alors que le gouvernement a décidé d'augmenter encore le niveau du protocole sanitaire dans les établissements scolaires, le syndicats des infirmiers scolaires dans l'Académie de Reims constate l'augmentation des missions et s'inquiète du bien être des élèves.

"On arrête pas de faire du contact tracing" : le syndicat des infirmiers scolaires de l'Académie de Reims

Le passage au niveau 3 du protocole sanitaire dans les établissements scolaires a été annoncé lundi par le gouvernement et les infirmiers scolaires sont en première ligne. Le traçage des cas contacts, le dépistage avec les auto tests, le suivi du protocole et puis les missions hors Covid... s'il reste du temps. Le niveau 3 implique l'obligation du port du masque en extérieur à compter de ce jeudi 9 décembre.

Protocole sanitaire réhaussé

"C'est surtout compliqué pour les élèves, car il va falloir reporter un masque dans les lieux extérieurs. Il va falloir se réorganiser au niveau des cantines puisque le brassage va être limité encore une fois... Et à partir du niveau 3 au lycée, on va aussi peut être devoir déclencher une partie de distanciel pour les élèves. Ça va encore engendrer des difficultés psychologiques, du mal être qui est présent déjà depuis au moins le confinement et qui explose encore !", explique François Simon secrétaire du syndicat des infirmières scolaires, le SNIES, dans l'académie de Reims.

Le traçage des cas contacts

Lui qui est en poste mixte -comme beaucoup de ses collègues- en école primaire et au collège, constate l'augmentation des missions depuis le début de la crise sanitaire pour les 280 infirmiers scolaires de l'Académie de Reims (sur les 4 départements de Champagne-Ardenne). "Au quotidien, ça fait deux ans que c'est compliqué, là on n'arrête pas de faire du contact tracing toutes les semaines, tous les jours", souligne François Simon. Il faut déterminer qui a mangé avec l'enfant positif au Covid à la cantine, avec qui il a parlé sans masque, puis si c'est un collégien vacciné ou non, le protocole est différent.

La question du dépistage

Depuis le 29 novembre, dans les collèges, les élèves de 6ème se voient distribuer des auto tests pour se dépister. C'est la décision du gouvernement, mais dans la pratique qu'en est-il ? "Il y a des établissements où il n'y a pas d'autotests, et moi par exemple je n'ai reçu les auto tests que vendredi dernier... Ce qui est problématique, c'est justement que les infirmiers doivent passer dans toutes les classes de 6ème pour expliquer comment utiliser ces auto tests mais après ? c'est fait sous quelle supervision ? puisqu'on demande que ce soit fait à domicile au moins deux fois par semaine... ".