Les syndicats dénoncent le manque d'autotests pour le personnel des établissements scolaires dans le Poitou

Ils sont attendus de pied ferme dans les collèges et lycées de la Vienne, tout comme dans les écoles la semaine dernière : les autotests destinés au personnel de l'éducation nationale tardent à arriver dénoncent les syndicats. Le rectorat assure de son côté que la distribution est bien entamée.

C'est un des outils clé de cette fin d'année scolaire pour limiter la propagation du coronavirus en milieu scolaire : mieux dépister les élèves... mais aussi les enseignants. Ces derniers sont censés pouvoir faire deux autotests par semaine désormais, mais leurs syndicats dénoncent dans la Vienne des livraisons lentes et parfois inadaptées aux effectifs de chaque établissement.

8 autotests par école pour les enseignants

Avec une rentrée en présentiel dès le 26 avril, les écoles ont été les premières à recevoir les autotests depuis la semaine dernière, indique le rectorat de Poitiers, soit environ 11.800 autotests dans 1.500 établissements. Le réassort n'étant prévu que pour la fin mai selon le rectorat, à raison de deux autotests par semaine pour chaque enseignant, il en faudrait en réalité près du double sur cette période. "On n'exclut pas que certains personnels n'en aient pas dès maintenant", précise le rectorat.

Pour le SNUipp FSU, principal syndicat enseignant dans le primaire, c'est aussi l'inadéquation entre les effectifs et le nombre de tests distribués qui coince. "Les consignes ministérielles sont arrivées après le début du dispatchage, donc les équipes l'ont fait seulement en fonction du nombre d'enseignants titulaires dans chaque école", explique Gilles Tabourdeau, secrétaire départemental du syndicat. Les instituteurs remplaçants, les Atsem en maternelle ou les AESH qui accompagnent les élèves handicapés n'ont donc pas été pris en compte selon lui.

On se retrouve avec un peu trop d'autotests dans certaines écoles, et pas assez dans d'autres.

Peu de visibilité dans le secondaire

Quant aux livraisons d'autotests pour les enseignants des collèges et lycées, elles sont "en préparation et prévues d'ici la fin de semaine" selon le rectorat, en priorité par rapport à celles destinées aux lycéens, mais sans précisions sur la dotation. Elles vont se poursuivre jusqu'au 4 juin, avant la suspension de certains cours, notamment au lycée, entre le distanciel et la préparation du baccalauréat.

Des autotests qui sont pourtant attendus de pied ferme par certains dans le monde enseignant. "Si on les reçoit dans une semaine ou dix jours, ce sera presque trop tard, estime Julien Dupont, CPE et secrétaire du syndicat Snes FSU dans la Vienne. Certains élèves, notamment au lycée, n'ont plus que trois semaines de cours, en partie en distanciel."