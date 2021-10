Assassinat de Samuel Paty : après l'hommage à Albertville, l'heure de l'éducation sur les réseaux sociaux

Un an après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, les professeurs décident eux-mêmes de leur séquence pédagogique. Au collège Combe de Savoie à Albertville, parents, élèves et professeurs échangeront tous ensemble sur le sujet.

Il y a un an jour pour jour, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty était assassiné par arme blanche devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine. Collèges et lycées s'apprêtent à commémorer cet assassinat, à leur manière. Minute de silence, table ronde, visionnage, les professeurs ont carte blanche.

Pas de minute de silence mais un échange parents/enfants/professeurs ce vendredi. © Radio France - Louis Fontaine

Au lycée Combe de Savoie dans le centre d'Albertville, les professeurs et le principal Olivier Miquet ont fait le choix d'inviter les parents en fin de journée. Un temps d'échange est consacré entre les profs, les élèves et les parents un an après l'assassinat de Samuel Paty. L'objectif, derrière ce dialogue et surtout d'alerter parents et enfants sur le danger des réseaux sociaux, l'une des origines de ce drame.

Réseaux sociaux et liberté d'expression

Si l'aspect commémoratif est précieux, un an après, les professeurs veulent avancer et apporter aux élèves des éléments de réflexions sur les réseaux sociaux, la liberté d'expression, la religion. Il faut du temps, mais ça ne suffit pas pour Carole, prof d'histoire-géo au collège Combe de Savoie.

"Les élèves ont accès à la connaissance depuis l'école, mais quand ils sortent de nos murs, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est ce qui s'est passé avec Samuel Paty, c'était aussi le cas avec hashtag #Stop2010. C’est-à-dire que quand on est à l'école, qu'on discute avec eux, il n'y a aucun problème. Mais une fois qu'ils ont franchi la porte de l'école, ils basculent dans un autre monde qu'on ne contrôle pas avec d'autres vérités et beaucoup d'émotions."

Volonté d'accompagner les élèves

Face à ces questions, parents comme élèves ne savent pas toujours comment réagir. Le principal du collège, Olivier Miquet, est aussi au cœur de cette décision qu'est d'ouvrir le débat aux parents.

"Nous sommes dans un réseau d'éducation prioritaire ici à Albertville, il est clair que très régulièrement, les enseignants proposent perpétuellement aux élèves de prendre du recul, de prendre le temps. Avec cette idée d'anniversaire et de commémoration, il nous a semblé intéressant de réfléchir à proposer un temps d'échange qui soit bien préparé par l'équipe aux élèves, mais aussi aux parents sur une fin de journée pour échanger avec eux sur cette nécessité de ne pas se laisser aller à une information immédiate qui, malheureusement, ne permet pas de la réflexion et le recul nécessaire."