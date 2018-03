Une réforme de la maternelle ? Le gouvernement y pense, et c'est Emmanuel Macron qui lancera mardi les Assises de l'école maternelle, à Paris. Lors de ces deux journées d'échanges entre les différents acteurs de cette période scolaire, de premières pistes pourraient être dévoilées.

Le langage prioritaire

Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, avait déclaré en janvier vouloir notamment améliorer durant ce cycle scolaire l'acquisition du langage, "première des inégalités." D'ailleurs, mardi, c'est cet axe de réflexion que la visite du Président illustrera. Emmanuel Macron se rendra dans une école pour assister à une activité de phonologie (étude des sons de la langue) dans une classe de moyenne section.

La maternelle, pour "bien partir dans l'existence"

Pour réfléchir à l'enrichissement du vocabulaire et plus généralement à cette maternelle du futur, le gouvernement a sollicité pour préparer ces Assises le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Il est spécialisé dans la petite enfance, et voit dans l'école maternelle un véritable tremplin d'entrée dans la vie éducative mais aussi sociale.

"La maternelle française est très bonne, elle sert d'ailleurs encore de modèle à beaucoup de pays. Mais en une génération, le développement neurologique, psychologique, affectif des enfants est devenu beaucoup plus rapide qu'avant. Les filles, notamment, ont une maturité plus précoce. Les enfants qui entrent à l'école ne sont plus les mêmes qu'avant", souligne Boris Cyrulnik dans un entretien à l'AFP. Il ajoute qu'aujourd'hui, alors que quasiment tous les parents travaillent, crèches et maternelles ont davantage un rôle de sécurisation affective des enfants.

Mais comment ? Le neuropsychiatre évoque à la fois des outils pédagogiques comme le théâtre, le jeu, la musique, mais aussi la formation des enseignants qui est selon lui à revoir.

Une philosophie d'enseignement à adapter ?

_"_Si un professeur des écoles est rigide, il inhibe le développement de l'enfant. Or on ne peut rien transmettre, ou difficilement, à un enfant inhibé ou malheureux. Si à l'inverse, le professeur est plus souple, par son comportement ou sa formation, cela permet à l'enfant de renforcer les apprentissages. Et un enfant qui s'épanouit à la maternelle est bien parti dans l'existence."

Boris Cyrulnik souligne également l'importance des Atsem (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, qui aident les instits dans les classes, ndlr). "Quand quelque chose ne va pas, elles sont souvent les premières à s'en apercevoir car ce sont vers elles que se tournent les enfants. Elles jouent un rôle crucial. Il faut donc leur donner une formation adaptée."