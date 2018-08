C'est un incontournable de la rentrée. A deux semaines du retour à l'école, de nombreuses familles s'apprêtent à souscrire une assurance scolaire. Or, selon un sondage OpinionWay réalisé pour la Macif*, quatre parents sur cinq (80%) ayant un enfant scolarisé signent le contrat sans précisément connaître les garanties qu'il offre.

Un parent sur cinq ignore ignore par exemple qu'il peut se faire rembourser les lunettes cassées à l'école (20%), que l'assurance scolaire donne droit à une assistance et un soutien scolaire à domicile en cas d’immobilisation (27%) ou encore qu'elle prévoit le rapatriement en France ou à l’étranger (35%).

Pourtant, 78% des parents affirment que l’assurance scolaire représente pourtant un coût supplémentaire dans le budget familial et 58% d'entre eux y voient une contrainte administrative.

Une assurance obligatoire dans certains cas seulement

Dans ces conditions, comment expliquer que tant de parents paient sans connaître les clauses de leur contrat ? Le sondage révèle qu'une majorité (73%) considèrent l'assurance scolaire comme obligatoire dès lors que leur enfant est scolarisé.

Or, elle est facultative pour les activités obligatoires, c’est-à-dire celles inscrites dans l’emploi du temps de l’élève (piscine, gymnase, etc.). En revanche, les familles sont tenues d'y souscrire pour les activités facultatives organisées par l'établissement : visite d'un musée, séjour linguistique, classes de découverte, cantine, etc.

* Sondage OpinionWay pour la Macif « Les parents et l’assurance scolaire » réalisé auprès d’un échantillon de 1.059 parents d’enfants de moins de 18 ans du 18 au 23 avril 2018.