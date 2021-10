Atelier "pain d'épices" dans le cadre de la semaine du goût à Crolles

C'est cette semaine la 32e édition de la semaine du goût en France. Un rendez-vous que des écoles et des collectivités continuent d'honorer. C'est le cas de Crolles, dans la vallée du Grésivaudan.

La semaine du goût a connu des hauts et des bas depuis sa création il y a 32 ans en France mais en Isère comme ailleurs des écoles et des collectivités continuent d'honorer le rendez-vous jugé toujours aussi "important" pour apprendre aux enfants "le mieux manger [...]" explique Annie Tani, adjointe à l'éducation au maire de Crolles. C'est une des communes en Isère qui a décidé de vivre cette semaine à plein cette année. Les enfants vont "créer eux-mêmes un jeu de société sur les fruits et légumes. Ils sont en train de créer une énorme fleur dont les pétales sont des groupes d'aliments. Ils découpent des tas de légumes et de fruits en papier pour réaliser des tableaux dans le style d'Arcimboldo....". Avec en plus donc des ateliers cuisine en compagnie du chef du restaurant L'envol des saveurs, Dimitri Taquet, qui a accepté de prêter son concours à l'exercice. Les repas de cantine sont également spéciaux. "Toute les activités du périscolaire et de la restauration scolaire de la semaine tournent autour de la découverte des fruits, des légumes, des saveurs et du respect de l'alimentation et des saisonnalités" conclue Annie Tani. Bon appétit !