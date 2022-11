Atteintes à la laïcité : 720 signalements recensés en octobre, un chiffre en hausse

720 signalements d’atteinte au principe de laïcité ont été recensés dans les 59.260 écoles et établissements du second degré (collèges et lycées) durant le mois d’octobre 2022, a indiqué mercredi le ministère de l'Education nationale. Un chiffre en hausse par rapport au mois de septembre : 313 signalements avaient alors été enregistrés. Ces signalements - qui remontent des écoles et des établissements scolaires - sont rendus publics tous les mois depuis l'arrivée de Pap Ndiaye au ministère de l'Education.

La hausse de ces atteintes est surtout visible dans les collèges : 52% des faits ont eu lieu dans ces établissements (contre 36% en septembre). Dans les lycées, les signalements sont - eux - en baisse : 37% en octobre contre 51% en septembre. Dans le premier degré (écoles maternelles et élémentaires), les atteintes restent plutôt stables entre les mois de septembre et d'octobre : respectivement 13% et 11%.

Concernant le profil des auteurs de ces atteintes, ce sont en grande majorité des élèves : 88% (82% en septembre). Le reste étant réparti entre les personnels d'établissement (3%) ou encore les parents d'élèves (5%).

Port de signes et tenues

Enfin, sur la nature de ces atteintes, elles concernent principalement le port de signes et de tenues (40%). Un chiffre en baisse depuis septembre où plus de la moitié des atteintes (54%) concernaient ce motif. La hausse la plus forte concerne en octobre les provocations verbales (14% des atteintes contre 5% en septembre). On peut aussi noter la contestation d'enseignement ou encore le refus des valeurs républicaines, deux atteintes à la laïcité en hausse.

Quant aux équipes académiques Valeurs de la République (EAVR), qui apportent l’aide et le soutien nécessaires aux équipes éducatives pour faire respecter le principe de laïcité à l’école, elles ont reçu 320 demandes de conseils en octobre (221 en septembre).

Enfin, la circulaire relative au Plan laïcité dans les écoles et les établissements scolaires, sera publiée au Bulletin officiel ce jeudi. Elle prévoit un plan relatif à la laïcité dans les établissements scolaires du premier et du second degré, structuré autour de quatre axes : sanctionner systématiquement le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité, renforcer la protection et le soutien aux personnels, appuyer les chefs d’établissement en cas d’atteinte à la laïcité et renforcer la formation des personnels et en premier lieu celle des chefs d’établissement.