Atteintes à la laïcité à l'école : un millier de cas signalés et 400 cas traités entre avril et juin

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Un millier de cas d'atteinte à la laïcité ont été signalés entre avril et juin dans les établissements scolaires, et 400 cas ont été traités, a indiqué ce jeudi le ministre de l'Éducation jean-Michel Blanquer. En cause notamment, des tenues vestimentaires ou la remise en cause d'enseignements.