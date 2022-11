Atteintes au principe de laïcité : comment expliquer la hausse des signalements ?

720 signalements pour des atteintes à la laïcité ont été recensés dans les 59.260 écoles et établissements du second degré (collèges et lycées) durant le mois d’octobre 2022, selon le ministère de l'Éducation nationale. Un chiffre en hausse de 130% par rapport à septembre, où 313 incidents avaient été recensés . Invité de l'émission Quotidien sur TMC mercredi, le ministre Pap Ndiaye a donné "trois explications" à cette évolution : la viralité des vidéos TikTok, "l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty", le professeur d'histoire-géographie décapité le 16 octobre 2020 par un jeune radicalisé, et le fait que l'on "encourage très fortement les chefs d'établissements à faire remonter tous les signalements".

Un indicateur refondu

"Il est difficile de savoir si cette hausse correspond à une augmentation des atteintes en octobre, par rapport à septembre, ou bien à une augmentation des remontées de faits qui existaient, mais qui jusqu'à présent ne remontaient pas", a confirmé ce jeudi sur franceinfo Rémy Sirvent, secrétaire national du syndicat d'enseignants SE-UNSA, en charge du secteur "laïcité, école et société". Jusqu'à septembre dernier en effet, la publication de ces chiffres était trimestrielle. 627 incidents avaient ainsi été constatés entre décembre 2021 et mars 2022 et 904 entre avril et juillet 2022. Désormais le ministère communique une fois par mois, à la demande du ministre de l'Éducation, qui a promis la "transparence" sur ces sujets.

Le nombre de signalements d'atteinte au principe de laïcité "oscille tout le temps sous la barre des 1.000 cas par mois, pour une population scolaire dans l'enseignement public de 12 millions d'élèves", rappelle toutefois Rémy Sirvent jugeant le phénomène à la fois "très minoritaire" et "très préoccupant".

Le port de tenues religieuses, première cause de signalements

Comme le mois dernier, une grande partie des incidents recensés en octobre (40%) le sont pour "port de signes et tenues" religieux. Un chiffre qui s'élevait à 54% en septembre, a précisé le ministère dans un communiqué. Les "atteintes avérées au principe de laïcité" constatées "par le directeur d'école ou le chef d'établissement en lien avec l'inspecteur de l'Éducation nationale", concernent "principalement les espaces et temps d'activités hors de la classe" et sont toujours, de loin, la première cause de signalements.

Viennent ensuite les provocations verbales (14%, contre 5% en septembre), la contestation d'enseignement (12%, contre 7%), le refus des valeurs républicaines (9%, contre 2%), les revendications communautaires (6%, contre 7%), le refus d'activité scolaire (5%, contre 7%).

Plus de la moitié des faits recensés le mois dernier ont eu lieu dans des collèges (52%, contre 36% en septembre), 37% dans des lycées (contre 51% en septembre), et 11% dans le premier degré (contre 13%).

Des atteintes compliquées à repérer

Si le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse est encadré par la loi du 15 mars 2004, les chefs d’établissement et directeurs d'écoles réclament des textes "plus clairs" qui laissent moins de place à l'interprétation et "qui cadrent ce qu'est ou pas une tenue religieuse".

Actuellement, la loi prévoit "une phase de dialogue", explique le secrétaire national du syndicat d'enseignants SE-UNSA, en charge du secteur "laïcité, école et société". S'il est relativement "facile" de repérer "les signes religieux qui sont interdits", c'est plus compliqué "quand on a une tenue qui n'est pas forcément une tenue religieuse, mais qui est utilisée pour manifester une appartenance religieuse", selon Rémy Sirvent_. "On peut le déceler si l'élève porte cette tenue tous les jours, s'il refuse de l'ôter, notamment quand il s'agit de faire l'EPS [Éducation physique et sportive] ou bien des sciences expérimentales dans un laboratoire"._

Mais à date, les enseignants "sont insuffisamment formés", estime le syndicaliste. "Même si le ministère a lancé un plan formation aux principes de laïcité. La durée de ces formations est d'un jour seulement. Il est quand même assez difficile de traiter [en aussi peu de temps] ces atteintes à la laïcité, mais aussi et surtout de former pédagogiquement les équipes éducatives pour conduire les élèves à penser, choisir et agir librement."

Un plan en quatre axes

Après un premier courrier envoyé aux chefs d'établissement mi-octobre, le ministère a annoncé un plan en quatre axes pour renforcer leur accompagnement et mieux les protéger : "sanctionner systématiquement et de façon graduée le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité lorsqu'il persiste après une phase de dialogue", "renforcer la protection et le soutien aux personnels", "appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte", "renforcer la formation des personnels et en premier lieu celle des chefs d'établissement".

"Le deuxième moyen pour agir en faveur de la laïcité, c'est d'assurer la mixité sociale à l'école, notamment dans les établissements les plus ségrégés", juge pour sa part Rémy Sirvent. "C'est dans ces établissements que la revendication religieuse est la plus forte. Cela signifie, en contrepartie, qu'il faut réduire les réservoirs d'entre-soi scolaire, les écoles à haute sélection sociale dont bénéficie la frange la plus favorisée de la population. L'entre-soi des uns construit la ségrégation des autres. Cette sélection sociale à l'école est notamment mise en œuvre par l'enseignement privé, qui est pourtant largement financé par l'argent public."