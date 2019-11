Attendue depuis 60 ans, l'école Louis Souvet ouvre ce lundi à Montbéliard

Annoncée pour septembre, elle accueille ses premiers élèves à cette rentrée de Toussaint. La nouvelle école élémentaire Louis Souvet, premier bâtiment à énergie positive de la ville de Montbéliard, est une réussite architecturale et environnementale. Émotion et appréhension en ce jour de rentrée.

Montbéliard, France

Près de trente ans que la ville de Montbéliard n’avait pas ouvert une école élémentaire. Ce sera le cas ce lundi 4 novembre dans le quartier des Batteries du Parc. La nouvelle école élémentaire Louis Souvet vient remplacer la vieille école Sous la Chaux abritée depuis plus de soixante ans dans des bâtiments pré-fabriqués.

Une école à énergie positive qui, avec son isolation triple vitrage et ses panneaux photovoltaïques, produira plus d'électricité qu'elle n'en consommera. C'est même le premier bâtiment public à énergie positive de la ville de Montbéliard.

On change de siècle et on démarre une aventure extraordinaire

Mais ses propriétés environnementales ne sont pas ses seules qualités. Le bâtiment à ossature bois de 1450 m² au sol, avec de larges baies vitrées, accueille six salles de classes sur trois demi niveaux, avec restauration et bibliothèque. Un investissement de 4,8 millions d’euros, subventionné pour un tiers par l’Etat et la Région.

Catherine Malvésy, la directrice de la nouvelle école, en plein déménagement © Radio France - Christophe Beck

Reste à réussir cette toute première rentrée pour les 150 enfants. "L'essentiel ce sont les enfants. Nous serons vigilants à la sécurité des déplacements, car on va découvrir l'école, en même temps qu'eux", explique Catherine Malvezy, la directrice de cette nouvelle école. "Pour moi, c'est aussi un peu de nostalgie car cette ouverture ponctue vingt ans de présence dans les anciens locaux de l'école sous la Chaux. Ici, on change de siècle et ça va être une belle et nouvelle expérience dans une école grandiose."