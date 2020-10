Attentat de Conflans : "Les réseaux sociaux doivent être maîtrisés à l'école" pour le président de la FCPE 86

"Les parents d'élèves sont choqués, marqués par cet événement. Ils veulent apporter un soutien clair au monde enseignant", témoigne sur France Bleu Hervé Piquion, le président de la FCPE 86, l'association de parents d’élèves la plus représentative du département. Des parents d'élèves qui selon lui ont massivement participé aux rassemblements poitevins de ces derniers jours. Hommage à Samuel Paty, l'enseignant de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), tué vendredi dernier.

"Les parents et les enseignants ne peuvent pas s'opposer", souligne Hervé Piquion. "C'est de la co-éducation qu'il faut mettre en place. Condorcet disait : 'la fonction de l'école c'est de faire savoir, et non de faire croire'."

Faire le lien entre les parents et les enseignants, mais que chacun garde sa place

Alors que le père d'une élève de Samuel Paty, responsable de la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux, est toujours en garde à vue ce mardi 20 octobre, la relation entre profs et parents d'élèves est plus que jamais questionnée. "Les parents d'élèves doivent être respectueux de l'école et la liberté pédagogique", estime Hervé Piquion. "Il faut faire le travail de lien et d'explications, des deux côtés".

Hervé Piquion reconnait toutefois des "lacunes" et un besoin "d'échanger plus sur la place des réseaux sociaux". "C'est un chantier vraiment important, que de mieux maîtriser ce qui s'y passe et s'y dit". Il précise quand même qu'il n'y pas, à sa connaissance dans la Vienne, de difficultés claires avec l'utilisation des réseaux sociaux. "