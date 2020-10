Ce lundi 19 octobre, à 18 heures, deux rassemblements d'hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité devant son établissement par un terroriste, ont rassemblé plus d'un millier de personnes dans la Vienne, à Poitiers et à Châtellerault.

Attentat de Conflans : nouvelle soirée de recueillement à Poitiers et Châtellerault

Ils étaient près de 300 devant le kiosque à musique de Châtellerault, et entre 500 et 1.000 devant la mairie de Poitiers, ce lundi 19 octobre à 18h. Deux rassemblements en hommage à l'enseignant tué vendredi dernier, par un terroriste islamiste.

A Poitiers, des élus de la municipalité et de la communauté urbaine de Grand Poitiers étaient réunis devant le perron. Léonore Moncond'huy, maire de Poitiers, a pris la parole avant une minute de silence et une Marseillaise entonnée en cœur, sur la place et sur les terrasses des bars voisins.