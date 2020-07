Au Blanc-Mesnil, 250 jeunes participent aux vacances apprenantes grâce à l'opération "Teach Mesnil"

Le sable, la piscine et les transats installés normalement chaque été au parc urbain du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) ont laissé place à des tableaux, des tables installées sous des tentes. Exit "Beach Mesnil" et bienvenue à "Teach Mesnil", deux semaines de vacances apprenantes proposée par les services de la ville.

Des cours de rattrapage

Au programme : classe de français, maths sur une demi-journée et puis des activités sportives (ping-pong, foot, basket) mais aussi ludique (jeux de société, échecs) le reste de la journée. Au total, 250 familles ont inscrit gratuitement leur enfant cet été. Elles doivent s'engager à amener le jeune chaque jour au parc où se déroule l'opération, encadrée notamment par des enseignants qui se sont portés volontaires et qui sont rémunérés par la ville.

Parmi ces professeurs, Aurore. Elle donne des cours de maths sous une tente à une dizaine d'élèves qui doivent travailler avec le bruit des autres enfants qui jouent sur le terrain à côté. "C'est vrai que c'est un peu compliqué pour l'instant, ils ont tendance à regarder ce qui se passe à gauche, à droite, mais ça va le faire !", dit-elle, confiante.

Au Blanc-Mesnil, 250 jeunes participent aux vacances apprenantes pendant l'opération "Teach Mesnil" Copier

250 jeunes inscrits

Mélanie, 11 ans, l'avoue, s'il elle devait choisir entre la partie loisirs et école, elle opterait pour les loisirs, mais malgré tout, elle y trouve son compte : "C'est cool parce qu'on est pas dans l'école habituelle et c'est plus drôle parce qu'en plus, on est avec des personnes qu'on connaît pas et les animateurs sont super gentils".

Vacances apprenantes au Blanc-Mesnil en juillet 2020 © Radio France - Hajera Mohammad

Des vacances avant tout

Thierry Meignen, le maire (Libres !) du Blanc-Mesnil l'assure," Teach Mesnil, c'est l'école, mais avant tout, ça doit rester des vacances dans la bonne humeur. Les enfants vont rattraper le retard mais il faut qu'ils s'amusent aussi". Selon l'élu, des jeunes de tous les niveaux ont été inscrits par leurs parents : "On a de bons élèves aussi qui sont venus volontiers, ça leur manquait l'école, ça leur manquait les copains". L'opération Teach Mesnil doit durer jusqu'au 31 juillet.