“Au bord de la rupture”, une cinquantaine d’enseignants de collèges et lycées se rassemblent à Dijon

La sonnette d'alarme est toujours tirée chez les enseignants de collèges et lycées à Dijon. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées ce mercredi 23 mars devant le rectorat de l’Académie de Dijon, à l’appel des syndicats Force ouvrière, SNES-FSU et CGT.

Dans leur viseur, la suppression d'une quarantaine de postes dans l’Académie en vue de la prochaine rentrée de septembre.

Plusieurs établissements dijonnais étaient représentés, des enseignants du lycée polyvalent régional et du Collège de Montchapet, du collège des Lentillères, du lycée Eiffel, du lycée Hippolyte Fontaine, du lycée Le Castel. Des enseignants de Châlon-sur-Saône et Louhans (Saône-et-Loire) étaient également présents.

Des moyens toujours insuffisants pour la rentrée de septembre 2022

"Au bord de la rupture", les professeurs dénoncent toujours un manque de moyens face aux effectifs surchargés. L'inquiétude est forte notamment pour la rentrée de septembre 2022.

"Nous n'avons pas du tout les moyens de faire la prochaine rentrée dans les bonnes conditions" pointe Cécile, professeur de philosophie au lycée Montchapet.

“Le seuil chiffré de 35 élèves n'est pas tenable avec nos missions. La logique chiffrée est insupportable, ça fait 7 ans qu'on perd des moyens” critique cette enseignante, qui parle de conséquences “dramatiques” pour les élèves et les enseignants si les conditions de travail ne sont pas améliorées.

“On va se battre et on refusera des missions si on ne nous écoute pas. On refusera les missions volontaires comme la fonction de prof principal ou assurer la coordination d'une discipline.” Et pour l’instant, le dialogue est bloqué, une audience de dernière minute a été refusée par l’intersyndicale. Les enseignants seront reçus en audience syndicale ce vendredi 25 mars dans plusieurs différents établissements comme le collège-lycée Montchapet à Dijon. Ils seront aussi reçus ce mardi 29 mars par le secrétaire général adjoint du rectorat de l’Académie de Dijon.