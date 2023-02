Au CFA de Val-de-Reuil, les apprentis cuisinent avec le chef étoilé David Gallienne

Dans une des cuisines du CFAie de Val-de-Reuil, il est midi et c'est bientôt le coup de feu. Sous les ordres du chef étoilé David Gallienne, les apprentis du Brevet Professionnel Arts de la cuisine s'apprêtent à envoyer leur repas gastronomique pour quarante convives. Un travail de longue haleine qu'ils ont commencé la veille, dès 13h00. Au menu, en amuse-bouche, des gougères normandes accompagnées d’un craquelin et d’une émulsion au camembert, pour l'entrée un turbot cuit à l’unilatéral et fumé aux coquilles de noix. Un ris de veau meunière et ses pommes de terre dans leurs états composent le plat et pour finir, en dessert, une tarte 3C : chocolat, caramel et cacahuète.

Le chef leur donne des tuyaux, par exemple comment découper en tronçons un turbot ou préparer des pommes de terre soufflées, une technique inconnue des jeunes apprentis.

Avec les conseils du chef Gallienne, la cuisson des pommes de terre soufflées n'a plus de secrets pour Flavien et Alexandre © Radio France - Laurent Philippot

Jérôme Gannaye est ravi de cette "master class", "ça leur permet de côtoyer un chef étoilé qui leur apporte toute son expérience et certaines techniques qu'ils n'ont pas eu forcément l'occasion de voir" dit le professeur de cuisine.

loading

Un moment de partage et de transmission

"Un chef en cuisine" ça fait plaisir" dit Jonathan, "c'est une expérience que tout le monde n'a pas l'occasion de vivre. Être entouré par un chef étoilé, ce n'est pas tous les jrs qu'on a ça" détaille Louciann, les yeux qui brillent, en train de faire cuire des chutes de pâte "pour éviter de les jeter". Il s'en servira comme décoration sur ses desserts. "Je me revois vingt ans en arrière, c'était moi qui était à leur place" raconte David Gallienne, ancien apprenti en BEP puis en BP au CFA d'Alençon, désormais maître d'apprentissage. "Si on veut continuer à être dans cette transmission et transmettre la passion de notre beau métier, on doit être présent dans ces centres de formation" poursuit le chef. Message reçu 5 sur 5 par les apprentis du BP Arts de la cuisine, "on apprend beaucoup de choses, il nous apprend des choses à lui, il nous montre beaucoup d'autres techniques, sa perception de la cuisine, c'est très gratifiant" livre Alison.

Alison garnit les choux pour l'apéritif d'un siphon au camembert © Radio France - Laurent Philippot

Même impression pour Amour de Dieu, en train de saisir les turbots dans du beurre : "ça m'apporte un plus, on a toujours besoin des anciens pour pouvoir aller plus loin !" lance la jeune femme. Un ancien David Gallienne ? 34 ans seulement, mais pour un apprenti, c'est déjà vieux.

Avec une poche à douille, Amour de Dieu et Mohamed appliquent une dernière touche sur le dessert la tarte 3C, chocolat, cacahuète et caramel © Radio France - Laurent Philippot

Deux autres sections du CFAie sont également mises à l'honneur pour cette journée spéciale. Les apprentis fleuristes ont préparé les compositions florales de la salle de restauration et les apprentis boulangers les différents pains qui accompagnent le repas.