Tulle, Corrèze

C'est Pâques et qui dit Pâques dit : chocolat ! C'est la période de l'année où il s'en vend et s'en mange le plus, avec Noël. Mais Pâques c'est en plus le moment de l'excellence du chocolat où les chocolatiers rivalisent de créativité pour faire de véritable œuvres d'art en chocolat. Un savoir faire que le CFA des 13 Vents à Tulle est le seul dans la région Limousin à enseigner. Sa formation de chocolatier-confiseur attire chaque année de nombreux jeunes, moitié filles et garçons, qui viennent parfois de loin, 150 kilomètres à la ronde. Les 12 à 14 places annuelles de chacun des trois niveaux sont prises.

De Tulle à Taïwan et l'Australie

"Ce qui fait qu'il y a autant de monde c'est déjà qu'on travaille des belles matières explique Yannick Maury, maître chocolatier et formateur. Ici on travaille une matière dont on peut se lécher les doigts". Et à la sortie avec son diplôme c'est un CDI quasi assuré. Et certaines belles carrières, même à l'étranger. "J'ai un chef qui travaille actuellement à Taïwan, un autre dans les Emirats Arabes, et j'en ai un qui est parti en Australie à l'école du Cordon Bleu." Mais plus que cette perspective de carrière c'est la passion qui anime surtout les élèves. "Je suis épanouie dans ce que je fais tous les jours" explique Mélanie en 3ème année. "C'est un art" disent-ils tous en chœur.