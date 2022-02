Au cœur du Puy-de-Dôme, une école associative pour apprendre autrement

L'école associative La Rigole s'est installée au domaine de Vort, à Orbeil, en 2018. Ses enseignements se basent sur la pédagogie Freinet, entre libre expression des enfants et travail avec la nature.

Apprendre autrement, c'est le défi que s'est lancé La Rigole, une école associative. Depuis quatre ans, la structure est installée dans le Puy-de-Dôme, dans le domaine de Vort, à une trentaine de minutes de Clermont-Ferrand. Actuellement, onze enfants de la Grande section au CM2 y sont inscrits.

A la découverte de l'école La Rigole

L'établissement est privé et hors contrat, mais suit les programmes de l'Education nationale, et est donc inspecté comme une structure scolaire classique. Cette école alternative, en pleine campagne, repose sur la pédagogie Freinet, justement très portée sur des enseignements au travers de la découverte de la nature. Autonomie et coopération sont aussi des mots-clés de cette méthode qui cherche à responsabiliser les enfants dans leur apprentissage.

Dans cette école associative, tous les parents sont bénévoles et participent à son fonctionnement. © Radio France - Lou Momège

En avril prochain, La Rigole proposera une journée immersive pour faire découvrir son fonctionnement, à la recherche de nouveaux inscrits pour pouvoir continuer à exister, le financement étant essentiellement prodigué par les parents membres de l'école associative.