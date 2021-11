Au collège Camille Claudel à Montpellier, les représentants des parents d'élèves dénoncent un climat violent

Ambiance délétère au collège Camille Claudel à Montpellier. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, les représentants des parents d'élèves (FPE) ont dénoncé de graves dysfonctionnements dans le corps enseignant et un rectorat inactif.

Les membres de la FCPE et leur avocate lors de la conférence de presse de ce vendredi.

Lors d'une conférence de presse ce vendredi, la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves) de l'Hérault a dénoncé de graves dysfonctionnements au sein du collège Camille Claudel, dans le quartier des Arceaux à Montpellier. En cause : les agissements d'un professeur en particulier et la prise en charge des enfants porteurs d'un handicap.

Les alertes données par les parents d'élèves commencent au décès de l'ancienne CPE il y a deux ans. Désormais, à son poste et dans la direction, le turn-over est constant, déstructurant complétement le collège selon les représentants des parents d'élèves. Par dessus ça le covid : "Les professeurs sont à bout de nerfs, ça on l'entend.", affirme Marion Kissous, secrétaire générale de la FCPE 34

Des propos "dégradants et méprisants" envers les élèves sur Facebook

La FCPE dénonce de graves dysfonctionnements et cite les propos sur Facebook, en profil public d'un professeur "dégradants et méprisants" selon l'avocate de la FCPE Sophie Mazas tant envers l'Education Nationale qu'envers certains élèves. Par exemple, il écrit en parlant des élèves : "la toute puissance des chemises brunes, qu'ils s'appellent Mohamed ou Kevin, fait de plus en plus peur."

Par cette phrase selon l'avocate, _"_il stigmatise les familles musulmanes et issues des classes populaires, on ne parle pas de Charles-Edouard ici. Mais en plus, il les compare aux chemises brunes, surnom donné à la section d'assaut du parti Nazi durant la seconde guerre mondiale, insinuant donc que l'Education Nationale laisserait se développer en son sein une idéologie fasciste !"

Des professeurs mal formés pour gérer le handicap

Les parents dénoncent aussi le comportement plus général de l'équipe enseignante à l'égard des enfants en difficultés ou en situation de handicap. Marion Kissous est représentante des parents d'élèves au collège Camille Claudel et secrétaire générale de la FCPE 34 :

"On comprend la souffrance des enseignants, ils ne sont pas correctement formés, ils sont en sous-effectifs et inévitablement ça amène à de la violence envers les enfants. Ceux qu'on souhaite interpeller c'est le Rectorat de Montpellier. Ils sont censés gérer leurs ressources humaines et ils ne le font pas du tout."

Sacha par exemple, est un enfant "multi-dys" : dyslexique, dysorthographique etc, en cinquième au collège Camille Claudel. Des médecins habilités ont notifié qu'il doit avoir un ordinateur en cours pour pouvoir suivre et être autonome.

Dans les faits, seulement deux de ses professeurs acceptent l'ordinateur, selon sa mère Angélique Michault : "Pour moi, c'est une bataille quotidienne et je sens que c'est très mal vu, puisque je suis soutenue par la FCPE."

Elle ajoute: "Désormais, il y a une forme de pression sur lui. Psychologiquement, il est très angoissé, très surveillé à l'école. Résultat : que je me batte ou non, c'est lui qui en pâtit, et ça pour moi c'est insupportable."

Il y a un mois, les enseignants du collège Camille Claudel avaient contacté France Bleu Hérault pour dénoncer l'acharnement de la FCPE à leur encontre. A l'époque la Fédération des parents d'élèves n'avait pas souhaité alimenter la polémique.

Aujourd'hui face à l'inaction du rectorat, la FCPE médiatise les difficultés rencontrées au collège et envisagent de porter l'affaire devant la justice.