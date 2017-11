Au collège d'Archiac (17), un quart d'heure de lecture tous les jours

Depuis la rentrée de Septembre, le collège Arlette-Guirado d'Archiac vit au rythme de la lecture. Le quart d'heure quotidien de lecture est devenu une institution. Il concerne tous les services, même les adultes dans les bureaux ou les cuisines.

L'idée est venue d'un reportage TV sur un collège à Banon, dans les Alpes de Haute-Provence, où le principe du quart d'heure de lecture chaque jour a été créé. La principale du collège d'Archiac et la professeure de français ont pensé qu'il était possible de faire la même chose dans ce collège rural de 323 élèves. Après validation par le conseil d'administration du collège, le principe est entré dans les faits. Mais les horaires changent, pour ne pas perturber toujours les mêmes matières. Tous les mois, les 15 minutes de lecture sont programmées différemment. En ce moment, en Novembre, c'est de 10h10 à 10h25 (juste avant la récréation). Toutes les matières sont concernées, y compris l'Education Physique et Sportive.

Fabienne Berthelot, prof de français, à l'initiative de ce quart d'heure de lecture © Radio France - Pierre MARSAT

On peut tout lire pendant ce quart d'heure de lecture, pourvu que ce soit sur un support papier. Des romans, des biographies, mais aussi des journaux, des magazines, l'important c'est de lire. Et pas des manuels scolaires ! La plupart des élèves apprécient le calme et l'apaisement de ce moment de lecture. Certains aussi, il faut être réaliste, sont ravis que cette lecture vienne remplacer quelques minutes d'un cours qui ne leur plait pas beaucoup. Il y a ceux aussi qui, décidément, n'aiment pas lire, mais ils doivent respecter ce temps scolaire.

Michèle Lambert, principale du collège d'Archiac © Radio France - Pierre MARSAT

Tout le monde, au collège d'Archiac, est invité à participer à ce quart d'heure de lecture, même les adultes. Cuisiniers, jardiniers, personnels d'entretien, agents administratifs peuvent arrêter leurs activités, de 10h10 à 10h25 en Novembre, pour sortir leurs livres ou leurs journaux. Des cas de force majeure, comme la préparation du repas de midi, ou des rendez vous dans les bureaux, peuvent bien sûr modifier ce rendez-vous intime avec l'écrit. Mais la plupart jouent le jeu.

Le collège Arlette-Guirado d'Archiac © Radio France - Pierre MARSAT