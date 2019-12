Au collège de Ballon-Saint-Mars, il manque un enseignant de français-latin depuis fin septembre

Quasiment trois mois sans cours de latin pour tous les collégiens de Ballon-Saint-Mars. Et sans cours de français pour une classe de cinquième. Les parents d’élèves s’impatientent et font circuler une pétition pour réclamer le remplacement rapide de cet enseignant en arrêt maladie.

Ballon-Saint-Mars, France

La colère et l'impatience des parents d'élèves du collège de Ballon-Saint-Mars. Depuis fin septembre, plus aucun cours de latin n’est dispensé dans l’établissement. Et une classe de cinquième n'a plus cours de français. Le professeur qui assurait l’enseignement de ces deux matières est en arrêt maladie. Mais il n’est toujours pas remplacé. Emilie Tournelle a fait ses comptes : sa fille accuse un déficit de 45 heures de cours de français depuis la rentrée. « Je suis inquiète du retard accumulé par rapport aux autres élèves », explique-t-elle. « Pour moi, le français est une matière primordiale. On ne fait que dire que nos enfants ne sont pas performants en français. On n’arrête pas d’entendre que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail envoient des CV bourrés de fautes d’orthographe. Je suis étonnée que l’on n’arrive pas à mettre en place un remplacement pour une matière telle que le français ». L'association des parents d'élèves du collège René Cassin a lancé une pétition alerter les services de l'Education Nationale.

Ce cas n’est pas isolé

Dans ce même collège René Cassin de Ballon-Saint-Mars, l'enseignant d'allemand manquait à l'appel à la rentrée. Il n'est arrivé que début décembre autrement dit voici deux semaines. Les absences se répètent, d'années en années, déplore Véronique Brunet, membre de l'association des parents d'élèves : « L’an passé, le remplacement d’un professeur de français a été compliqué. Il y a eu des soucis également avec une prof de musique, remplacée tardivement. On dirait qu’il n’y pas de solution. C’est inquiétant ». D'après le SNES, principal syndicat d'enseignants du second degré, au moins trois enseignants manquent aujourd'hui dans les collèges sarthois.