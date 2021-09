Au collège de Querqueville, les professeurs en colère reportent la rentrée des élèves

Les élèves du collège Jules Ferry à Querqueville n'ont pas pu rentrer en classe ce jeudi, et ils ne pourront pas accéder à leurs classes vendredi non plus. Leur rentrée est décalée jusqu'à une date encore inconnue... Jusqu'à ce que les conditions d'accueil soient "acceptables", annoncent les professeurs en grève qui ont échangé jeudi soir avec l'Académie.

Au mégaphone, Magali Daireaux s'adresse à la foule d'élèves et de parents, venus pour faire leur rentrée. "Nous avons décidé que les élèves ne pourraient pas entrer en classe aujourd'hui", annonce la professeure documentaliste. "Ca n'est vraiment pas une décision que nous avons pris de gaité de cœur", assure l'enseignante qui dénonce "les conditions lamentables dans lesquelles l'inspection académique nous a demandé d'accueillir les élèves".

Des classes de sixième "surchargées"

Les professeurs disent alerter l'inspection académique sur les effectifs de 6e et 4e depuis février. En juillet, ils ont obtenu la création d'une classe de quatrième supplémentaire, "dans des conditions d'ailleurs insatisfaisantes", mais pas de classe de sixième en plus. Résultat : "Six familles habitant Querqueville, dont certaines qui habitent à moins de 200 mètres du collège, se sont vues refuser l'accès au collège Jules Ferry, indique Magali Daireaux. On leur a demandé d'inscrire leurs enfants au collège La Bucaille, en centre ville de Cherbourg, ou au collège Raymond le Corre."

Au collège, _"_l'effectif maximum doit être de 27 élèves pour une classe qui accueille des Ulis [Unités localisée pour l'inclusion scolaire], rappelle Magali Daireaux, là nous avons trois classes de sixième qui comptent entre 28 et 30 élèves, avec dans deux de ces classes, 3 élèves inclus en Ulis". Avec ces effectifs, auxquels s'ajoutent les accompagnants d'élèves en difficulté, les salles seront bien remplies.

"J'aimerais pouvoir me déplacer dans la classe, m'assoir à côté des élèves, travailler en groupe, en îlots, faire de l'oral", soupire Laurence Bohec, enseignante en histoire-géographie et professeur principale d'une des classes de sixième, qui compte 28 élèves, ainsi que des AESH [accompagnant des élèves en situation de handicap].

Des personnels manquants

Au niveau du personnel du collège, "un professeur d'anglais qui était prévu absent pour la rentrée n'est pas remplacé, donc il y a minimum quatre classes du collège qui n'auront pas anglais pour l'instant", constate Magali Daireaux. Elle ajoute qu'aucune assistante sociale ni conseiller d'orientation psychologue n'ont été nommés. "Et nous avons appris il y a deux jours que la principale adjointe était nommée dans un autre établissement et à ce jour elle n'est pas remplacée", conclut-elle.

L'annonce a surpris parents et élèves, même si la plupart soutiennent la démarche de l'équipe éducative. "Je suis déçue, je me préparais depuis une semaine", regrette Thaïs qui rentre en cinquième. "Je n'en veux pas à l'équipe du collège, mais plutôt à l'inspection académique pour ce manque d'organisation", réagit Chrystelle, mère d'une élève de cinquième. Quant à Sandrine, elle s'inquiète pour sa fille, Manon, prise en charge en Ulis et "très stressée" pour l'annonce du report de la rentrée, ainsi que par les conditions décrites par les enseignants.

De son côté, l'inspectrice d'académie, après un échange avec les professeurs, n'a pas accepté la création d'une classe de sixième supplémentaire. Elle assure que les limites d'effectifs des classes sont respectées. "Les classes de sixième sont pleines au seuil académique, un seuil abaissé de 28 à 27 élèves, parce que le collège Jules Ferry accueille des Ulis, affirme Sandrine Bodin. Il y a 80 élèves "ordinaires" de sixième inscrits, donc, par classe, il y a 27 élèves "ordinaires" et 5 élèves relevant du dispositif Ulis qui vont à certains moments être en temps d'inclusion dans les classes, mais pas forcément au même moment." Quant aux effectifs manquants au niveau du personnel de l'établissement, "une cellule de rentrée est mise en place par le rectorat pour veiller aux ajustements", indique l'inspectrice.