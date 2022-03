Au collège de Saint-Junien un professeur d'histoire explique la guerre en Ukraine à ses élèves

Stéphane Rex, professeur d'histoire au collège Paul Langevin à Saint-Junien ne pouvait pas laisser les nombreuses questions de ses élèves de troisième sans réponse. C'est pourquoi ce mardi il a décidé de parler pendant deux heures de la guerre en Ukraine dans sa classe. "_Il s'agit de remettre ce conflit dans son contexte sur les 30 dernières années, d'expliquer quelles sont les raisons qui ont conduit à cette guerre... je ne suis pas dans l'émotionne_l" explique celui qui est avant tout un professeur.

Le risque d'une troisième guerre mondiale ?

Stéphane Rex se dit aussi étonné de voir que ses élèves se sentent autant concernés par cette guerre. "Ils sont au courant de ce qui se passe, ils suivent l'actualité mais moi je suis là non pas pour coller à l'actualité mais pour faire de la pédagogie" poursuit l'enseignant qui a dû répondre à une question essentielle pour ses élèves : La guerre en Ukraine peut elle conduire à une troisième guerre mondiale ? Une question difficile reconnait Stéphane Rex qui insiste néanmoins avec ses élèves sur le fait que tant que la diplomatie reste active et que les chefs d'état continuent de se parler on n'est pas dans une guerre mondiale.

Des échanges en classe essentiels pour les élèves

Tous les élèves de cette classe de 3 ème sont particulièrement attentifs et n'hésitent pas à poser des questions notamment sur l'OTAN, sur la position de la Chine... Pour eux c'est une manière d'extérioriser leurs émotions. "Dans la classe il y en a qui ont peur de la guerre , d'autres qui se demandent si ça va arriver chez nous, pour moi d'en parler en classe ça m'a un peu rassuré" confie Jeanne, une élève de la classe. Beaucoup d'entre eux parlent de ce conflit dans leur famille " Mais d'avoir un regard externe avec notre prof c'est très bien, c'est important d'en parler et j'ai mieux compris ce qui se passait" reconnait pour sa part Noham ou encore son camarade Tino "On a plus de connaissances mais tant que la paix ne reviendra pas, la peur est encore là".