A Saône, les gendarmes accompagnent la rentrée des collégiens

Lundi 2 novembre, les collégiens de Saône, dans le Doubs, ont fait leur rentrée accompagnés par des gendarmes de Besançon et de Tarragnoz. En plein confinement et avec un plan Vigipirate en niveau "sécurité renforcée risque attentat", les gendarmes sont venus rassurer élèves et professeurs.

"On vient montrer du bleu", explique le lieutenant Agathe Varineur, responsable de la communauté de brigade de Besançon et de Tarragnoz. "Il faut signifier la présence des gendarmes devant les établissements et on en profite pour rappeler les gestes à respecter dans le cadre de la crise sanitaire", détaille-t-elle.

L'objectif : protéger et rassurer les collégiens

Dès 7h30, à l'arrivée des bus scolaire, les gendarmes s'adressent aux élèves, leur rappelant l'importance du port du masque et du respect des gestes barrières. Puis, les collégiens sont escortés jusqu'à la grille de l'établissement, avec toujours un espacement suffisant.

Lucile et ses camarades sont tout de même surpris devant l'accueil qui leur est réservé pour cette rentrée : "ça fait bizarre de voir des gendarmes, déjà, on n'a plus le droit de sortir sauf pour aller à l'école..." Alors, le major Philippe Antoni explique la situation aux jeunes : "on est là pour vous protéger et puis pour vous rassurer surtout".

Et en ce qui concerne les gestes barrières, l'opération semble réussie, les 720 élèves du collège de Saône portent tous leur masque correctement.