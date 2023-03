Au collège des Abrets-en-Dauphiné, l'un des meilleurs de l'Isère, le bien-être au centre de l'attention

Le collège public qui affiche les meilleurs résultats au brevet ne se trouve pas à Grenoble, ni à Voiron ou Bourgoin-Jallieu. Les élèves du collège de la commune rurale des Abrets-en-Dauphiné, en Nord-Isère, ont les meilleurs résultats. 95% d'entre eux obtiennent le Diplôme National du Brevet (DNB). Le seul établissement public à atteindre 100% de réussite est celui de la Cité scolaire internationale Europole de Grenoble, collège particulier puisqu'il accueille des élèves de différentes nationalités.

Le collège Marcel Bouvier des Abrets-en-Dauphiné, en Nord-Isère © Radio France - Noémie Philippot

Si le collège nord-isérois pourrait s'enorgueillir de ces résultats, il ne le fait pas. L'équipe pédagogique ne souhaite pas que l'établissement entre dans une compétition avec d'autres et n'aime pas la comparaison, mais elle reconnaît mettre en place de nombreuses actions pour le bien être de ses élèves.

Des "brigades citoyennes" dans le collège

"On essaie dans notre collège de campagne de faire des choses pour ouvrir à la culture notamment. En association sportive, on les emmène faire du ski, de la voile... Il y a beaucoup de choses pour ouvrir les élèves à des pratiques qu'ils pourraient ne pas trouver en campagne" détaille Sylvaine Danna, enseignante en EPS. En 2021, les élèves avaient pu bénéficier du projet Micro-folies, qui permet de découvrir à distance des musées ou des spectacles grâce au numérique. "Je pense que les élèves de campagnes ici n'ont pas tous accès à cette culture" continue-t-elle. "De leur offrir cette ouverture, cela crée un climat serein et ils ont envie de bien faire."

Le collège Marcel Bouvier est installé près des champs et des prés qui entourent la commune des Abrets-en-Dauphiné. © Radio France - Noémie Philippot

En plus de ces nombreuses activités, les élèves de l'établissement sont engagées dans les "brigades citoyennes". Lorsqu'on passe les portes du collège par exemple, on est rapidement accueilli par un steward et une hôtesse, qui nous guide vers l'accueil. Les élèves s'investissent pendant leurs heures d'études. "On aide notre collège et ça nous fait plaisir. Et ça nous aide, nous aussi, pour la vie plus tard. Prendre soin des autres ou de nous, ça nous donne confiance" estime Mariana, élève de 5e.

Des élèves très accompagnés

Pour certains élèves, cela aide à mieux aborder les cours. "C'est bien, ça nous sort et ça nous vide un peu la tête" raconte Alex. Cet élève fait partie de la brigade verte, en charge de l'entretien du jardin. "Des fois, les cours c'est plus dur. Mais ça, ça nous repose, ça nous détend. On se sent plus tranquille."

Les collégiens suivent aussi une heure de soutien chaque semaine. "On pense être assez bienveillants. On a une proximité avec les élèves et ça se répercute sur l'investissement et les résultats" assure le professeur de mathématiques, Halep Gursel. Adrien confirme, cet élève de 3e est très investi dans le rugby à côté des cours. "Si j'ai mal compris quelque chose parce que je suis un peu fatigué, ils me ré-expliquent mieux. J'ai des entraînements quasiment tous les soirs, ils le savent et ils m'aident beaucoup par rapport à ça. Ils sont vraiment à l'écoute et c'est super."

"On essaie de faire prendre conscience aux jeunes que l'avenir, c'est eux"

Ses entraînements ne le dispensent pas de faire partie des brigades citoyennes, d'autant que l'investissement compte pour le passage du brevet. Adrien est ambassadeur, c'est-à-dire que les autres élèves peuvent se tourner vers lui en cas de conflit à la récréation par exemple. "Ils ont des métiers d'adultes au collège" sourit Gilles Bouley, le principal du collège Marcel Bouvier.

Gilles Bouley, principal du collège des Abrets-en-Dauphiné. © Radio France - Noémie Philippot

Les ambassadeurs comme Adrien traitent "les micro-violences. On a des jeunes qui sont là pour prévenir, quand des jeunes se font mal pour rigoler. On essaie de faire prendre conscience aux jeunes que l'avenir, c'est eux. On a un beau collège et qu'on continue d'essayer d'améliorer dans ce sens-là."

Pour remercier les élèves de leur engagement, tout en continuant de mettre en avant cette idée de la confiance en soi, le collège organise la Fête des Talents au mois de juin. Musique, danse, sport... les élèves présentent ce qu'ils savent faire en-dehors des cours et les répétitions commencent dès le mois de septembre.