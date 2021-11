Au collège Félix-Buhot de Valognes, des ambassadeurs luttent contre le harcèlement scolaire

Des violences répétées pouvant être verbales, physiques ou psychologiques. En France, le harcèlement toucherait 6 à 10% des élèves au cours de leur scolarité. Et cela peut avoir des conséquences dramatiques, comme l'a rappelé le suicide de Dinah, 14 ans, début octobre 2021. Pour enrayer le fléau du harcèlement, des outils sont développés au sein des établissements scolaires. Depuis 2019, l'académie de Normandie a expérimenté un nouveau programme de lutte contre le harcèlement scolaire baptisé "pHARe". Programme qui doit être généralisé à l'ensemble des établissements scolaires normands, du premier et du second degré, à la rentrée de septembre.

Lanceurs d'alerte

En 2020-2021, le programme pHARe représente plus de 200 établissements engagés et plus de 1.000 professeurs formés au sein de l'académie de Normandie. Dix-neuf collèges et neuf écoles du département de la Manche ont déjà choisi de s'engager dans cette démarche. Parmi eux, le collège Félix-Buhot de Valognes. "L'établissement est engagé de manière active sur la question de la lutte contre le harcèlement depuis 2015. En 2019, nous avons été sollicités par les services de l'Education nationale pour expérimenter ce dispositif", explique Florent Remeuf, le principal du collège de 521 élèves.

On est dans une démarche d'accompagnement, de bienveillance, pas de sanction. Tout le groupe est pris en charge à travers des entretiens pour trouver des solutions à une situation - Sandrine Bodin, inspectrice d'académie

Le dispositif repose sur une dizaine d'"ambassadeurs" parmi les élèves. Leur rôle : être des lanceurs d'alerte, "repérer les élèves qui pourraient se sentir mal", précise Noah, en cinquième, un des ambassadeurs. Des adolescents qui peuvent être mis à l'écart, insultés. "Là on a eu le cas aujourd'hui d'une jeune fille : des élèves lui ont mélangé sa nourriture à la cantine et se sont moqués d'elle", note un professeur.

Plateforme d'écoute

L'alerte est relayée auprès de six membres de l'équipe pédagogique : quatre professeurs, une infirmière scolaire et le conseiller principal d'éducation (CPE), spécialement formés. C'est le deuxième palier du dispositif. "On se réunit assez rapidement, si possible dans la journée. Il ne s'agit pas de rechercher un coupable, de faire une enquête. On part de la victime, de son ressenti, de sa souffrance. On l'écoute. On écoute ses camarades. Le but, c'est de développer l'empathie", explique Philippe Giroux, CPE du collège. Des entretiens très courts, de deux à trois minutes.

Les intimidateurs, le plus souvent, ne sont pas des élèves foncièrement mauvais. Mais finalement, c'est une dynamique de groupe. Et souvent, ils sont mal à l'aise avec ce rôle. Donc on leur tend une perche - Philippe Giroux, CPE

Une méthode qui porte ses fruits selon l'équipe pédagogique : "environ 85% de résultats positifs, souvent en quelques jours". Pour rappel, un numéro d'écoute et de prise en charge au service des familles et des victimes est proposés par le ministère de l'Education nationale : le 30 20 (joignable du lundi au vendredi de 9 heures à 20 heures et le samedi de 9 heures à 18 heures).