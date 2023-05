Au collège Louis Jouvet de Gamaches, les élèves expérimentent deux heures de sport supplémentaires

En avril 2022, Emmanuel Macron annonçait le dispositif "2 heures de sport hebdomadaire en plus pour les collégiens". Une mesure prise alors que la pratique sportive des collégiens est au plus bas : seul un tiers des garçons et un quart des filles pratiquent une heure d'activité physique et sportive quotidienne, comme le recommande l'OMS.

Dans la Somme, à Gamaches, le collège Louis Jouvet fait partie des quelque 170 collèges français qui ont pu expérimenter ces heures de sports supplémentaires. Et même s'il compliqué de proposer cette offre à l'ensemble des 500 élèves, le collège a tenu à privilégier ses internes, qui ne peuvent pas forcément faire de sport en dehors des cours.

Une vingtaine d'internes se sont portés volontaires pour ces deux heures d'EPS supplémentaires, ce qui leur permet de se dépenser plutôt que de rester en étude. "Au lieu de passer une heure et demi dans les salles, je préfère faire du sport", se réjouit Azzedine, en classe de 4ème.

Rapidement, l'adolescent file dans le gymnase. Au programme : le flag, un jeu qui ressemble à l'épervier. Les élèves suivent attentivement les consignes de Cédric Poullin, éducateur sportif et directeur de la base de plein air de Gamaches. Il ne fait pas partie du collège, mais travaille avec depuis plusieurs années. C'est donc tout naturellement qu'il participe à animer ces deux heures de sport supplémentaires. "On a fait du tir à l'arc, des jeux de biathlon, du hockey en salle", énumère-t-il.

Les collégiens s'apprêtent à débuter une partie de flag. © Radio France - Lou Momège

Des disciplines sportives qui se rapprochent parfois plus du jeu. Car le but est avant d'inciter des élèves sédentaires à se dépenser. "Si on leur proposait des choses trop physiques, on aurait pu les dégoûter, explique Vincent Druel, enseignant d'EPS au collège Louis Jouvet. On y va crescendo." Pour l'instant, les retours sont plutôt positifs de la part des élèves selon lui. L'année prochaine, le collège prévoit même d'élargir ces deux heures de sport aux élèves volontaires qui habitent Gamaches.