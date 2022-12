Au collège Petit-Versailles de la Flèche, un débrayage pour réclamer du chauffage

Alors que le froid a pris ses quartiers depuis plusieurs jours dans la Sarthe, le collège Petit-Versailles de La Flèche (Sarthe) doit faire face à des soucis de chauffage. Ce lundi 12 décembre, le thermomètre affichait une dizaine de degrés à peine dans certaines classes.

Une vingtaine de professeurs a donc décidé d'user de son droit de retrait, "car les conditions de travail pour nos élèves et nous-même n'étaient pas bonnes", explique Nathalie Mauny, professeure de sciences et de la vie et de la Terre, membre du conseil d'administration de l'établissement.

Armée de son thermomètre, l'enseignante a relevé ce lundi matin "entre 6 et 14 degrés pour les salles les mieux chauffées. Forcément, nous n'arrivons pas à faire cours normalement. C'est épuisant." Élève en 4e, Amaury confirme : "la dernière fois en français, on a dû changer de salle tellement on avait froid. En maths, j'avais tellement froid aux mains que des fois, je n'arrivais pas trop à écrire."

Une rénovation retardée

La situation ne date pas d'hier : "Quand je suis rentrée au conseil d'administration il y a 27 ans, on parlait déjà de ces problèmes de chauffage, du fait que ce bâtiment est une passoire thermique !" raconte Nathalie Mauny. Depuis, le conseil départemental de la Sarthe, qui gère l'établissement, a bien proposé des rénovations. Un chantier aurait même dû commencer cette année rappelle le directeur de l'immobilier des collèges du département, Cédric Loison : "Mais lors de la sélection d'un maître d'œuvre au cours de cette année, il s'est avéré que la solution d'isolation par l'extérieur n'était pas pertinente. Il a fallu reprendre le programme, avec une solution d'isolation par l'intérieur".

Conséquence de ce changement : les travaux sont encore retardés de plusieurs mois et la facture s'alourdit pour le Département. Il devra débourser cinq millions d'euros au lieu des trois prévus initialement. Une expertise du système de chauffage actuel doit aussi être menée dans les prochains jours pour détecter des dysfonctionnements et les réparer.

Des parents d'élèves inquiets

Du côté des parents d'élèves, on s'inquiète pour la santé des enfants et on ne cache pas son exaspération : "on a l'impression d'être pris pour des andouilles", confie Marion Chauvin, représentante des parents d'élèves au conseil d'administration du collège. "On est quand même dans un pays où on vit plutôt bien et où on a la chance de se donner des moyens. Là, le conseil départemental ne fait pas son boulot", regrette cette mère de famille.

Des radiateurs électriques ont été distribués dans les classes pour pallier le froid. Une solution qui risque de faire exploser la facture d'énergie du collège, qui représente déjà 68 % du budget.