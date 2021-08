Au collège Saint-Benoît du Mans, un nouvel accueil pour les élèves atteints d'un trouble autistique

C'est une première dans la Sarthe. A la rentrée, le collège Saint-Benoît au Mans, accueillera trois élèves atteints d'un trouble autistique selon une nouvelle méthode, l'autorégulation. Le but est de leur apprendre à contrôler seuls leurs émotions.

Dans les classes, ils ne seront donc plus accompagnés d'un adulte. "_En revanche, pour les aider, on installera un plateau technique, composé d'_une aide médico-psychologique et d'un éducateur spécialisé. Ils seront en permanence présents dans l'établissement. On est donc en train d'aménager une salle prévue à cet effet, au centre des bâtiments pour ne pas que les élèves se sentent stigmatisés", explique le principal Jean-François Chauvin. Les soins des élèves auront donc lieu directement dans l'établissement.

Une enseignante a également été recrutée. Elle sera dédiée spécifiquement à la prise en charge de ces jeunes et assurera le lien entre l'équipe médicale et l'équipe technique. "C'est une personne que je connais très bien et qui est très attentive aux jeunes qui peuvent avoir des difficultés. Elle intervenait auparavant dans des dispositifs pour l'inclusion de ces jeunes, en travaillant notamment sur la dyslexie", développe-t-il.

Une formation pour tout le personnel

L'équipe pédagogique devra d'ailleurs revoir ses techniques d'apprentissage. Les professeurs, comme le reste du personnnel, suivront donc une formation. Pendant cinq jours, Anne-Sophie Morena, spécialiste en France de l'auto-régulation, viendra présenter la méthode aux 60 membres conviés.

"C'est une découverte pour nous tous mais c'était important que l'établissement prenne part à ce projet. Dans toute ma carrière, j'ai souhaité me mettre au service des plus fragiles. Cela donne du sens à mon métier. En plus, à Saint-Benoît, nous avons des jeunes de tout horizon, qui ont l'habitude de la différence. C'est ce qui permet de monter ce type d'initiative", raconte en souriant le chef d'établissement.

Des financements variés

Plusieurs organisations s'allient pour financer le projet. D'une part, l'agence régionale de santé qui permet la présence du plateau technique dans le collège. Le rectorat de Nantes est lui en charge de l'enseignante.

Mais pour l'installation de la salle, c'est au principal de réunir les fonds. Au total, le coût s'élève à 38 000 euros. Il a donc fait appel à des mécènes et déposé des dossiers auprès de fondations pour l'autisme.

A la rentrée de septembre, seuls trois élèves accèderont au dispositif. Mais au fil des années, ce chiffre doit grimper, jusqu'à 10 maximum.