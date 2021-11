Au collège Simone Veil de Pithiviers, le personnel et parents d'élèves réclament plus de surveillants

C'est la première mobilisation des personnels et parents d'élèves depuis l'ouverture de ce nouveau collège à Pithiviers, à la rentrée 2021. Un mouvement très suivi chez les enseignants ce mardi matin, pour demander plus de surveillant dans cet établissement qui compte 600 élèves.

Au collège Simone Veil de Pithiviers, ouvert à la rentrée 2021, les enseignants, surveillants et parents d'élèves se mobilisent ce mardi matin pour demander plus de personnel encadrant.

"La vie scolaire a besoin d'air". C'est le message porté ce mardi matin par les enseignants, personnels encadrants et représentants des parents d'élèves au collège Simone Veil de Pithiviers. Depuis son ouverture, en septembre 2021, l'établissement scolaire compte environ quatre surveillants pour 600 élèves. Un nombre "trop juste" selon l'unique conseillère principale d'éducation (CPE) du collège.

Première heure de cours banalisée

"Il nous manque au moins trois ou quatre adultes, pas forcément tous des surveillants", déclare Yann Beaujouan, enseignant et représentant des enseignants au Conseil d'Administration. Car dans l'ancien collège Denis Poisson à Pithiviers, désormais fermé, il y avait trois CPE, une dizaine de surveillants ainsi qu'une assistante pédagogique et une assistante de prévention sécurité, qui gère notamment les conflits et la prévention au harcèlement. Ce dernier poste n'a pas été créé au collège Simone Veil. L'assistante pédagogique, elle, travaille à mi-temps entre le collège de Pithiviers et celui de Dadonville.

La mobilisation est très suivie dans le corps enseignant du collège SImone Veil, à Pithiviers, pour réclamer au moins un surveillant supplémentaire © Radio France - Cécile Da Costa

Alors pour réclamer l'ouverture d'au moins un nouveau poste, la première heure de cours était banalisée au collège de Pithiviers ce mardi. Les élèves étaient réunis dans la cour de récréation, de 8 heures à 9 heures, le temps que les enseignants et représentants de parents d'élèves distribuent des tracts aux parents venus déposer les collégiens.

Une première mobilisation dans ce tout nouveau collège, jugée nécessaire par Yann Beaujouan. "On a déjà fait remonter cette problématique aux deux précédents conseils d'administration, on a déposé une motion le 19 octobre", explique-t-il. "Puisqu'on n'a pas de réponse on a décidé de passer à une autre action." Un mouvement expliqué aux parents d'élèves mais aussi aux collégiens.

Pas de vie scolaire le midi

Des collégiens pour qui ce manque de surveillant saute aussi aux yeux. Juliette est en troisième et elle remarque que des surveillants manquent régulièrement dans la cour de récréation. "Même pour ouvrir la grille du collège, ils ne sont pas assez nombreux, donc ils ferment les toilettes, qu'ils ne peuvent pas surveiller, et nous on ne peut pas aller aux toilettes", raconte-t-elle.

Le plus gros problème, pour les encadrants et les collégiens, c'est la fermeture de la vie scolaire pendant la pause du midi. "J'ai besoin de deux surveillants au self, donc je n'en n'ai plus que deux pour surveiller le reste de l'établissement", explique Delphine Cormier, la CPE. "Pendant cette période on doit donc fermer la vie scolaire. Et c'est dommage puisque c'est un lieu important pour les élèves, où ils viennent poser leurs questions, faire signer leurs papiers..."

Les enseignants et personnels encadrant du collège Simone Veil, à Pithiviers, pointent du doigt le manque de sécurité des élèves, faute de surveillants. Un élève a récemment été frappé dans la cour. © Radio France - Cécile Da Costa

Manque de sécurité des élèves

"Depuis le début de l'année c'est compliqué, on est obligés de courir partout et c'est frustrant parce qu'on ne peut pas s'occuper des élèves comme on le voudrait", explique Lindsay, surveillante à Simone Veil. "La cantine est loin, il y a de grosses buttes de terre dans la cour, plein d'angles morts pour nous et les élèves peuvent se cacher et faire des bêtises."

Au-delà des problèmes d'organisation, les enseignants pointent aussi du doigt le manque de sécurité des élèves. "Sur le temps des récréations c'est difficile de surveiller tout le monde et on a eu un incident assez important", regrette Delphine Cormier. "On a eu un élève qui s'est fait frapper dans la cour. Je pense que s'il y avait eu plus d'adultes dans la cour on aurait pu plus anticiper et pallier ce problème."

D'après la principale du collège Simone Veil, une audience va être demandée auprès de la direction académique, pour tenter de rencontrer le directeur des services académiques et demander des moyens supplémentaires.