Au Havre, 24 élèves du collège Descartes mobilisés contre le racisme et l'antisémitisme

Au tableau, Cheick Tidiane présente le projet que sa classe de 6e a préparé et présentera dans le cadre de la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme

Havre, France

Ils sont en classe de 6e et déjà ils luttent contre les discriminations. 24 élèves du collège René Descartes du Havre participent à la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme qui se tient partout en France du 18 au 24 mars. Pendant un mois et l'espace de 6 heures de cours, ils ont élaboré un projet pédagogique autour de 6 grandes haines : l'homophobie, l'antisémitisme, la xénophobie, l'islamophobie, le sexisme et le racisme.

Les ouvrages mis en avant dans le CDI du collège pour la semaine de l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme © Radio France - Laura Lavenne

Pour chacune de ces formes de discrimination, ils ont débattu, échangé et rédigé une définition. Ils ont également travaillé, par petit groupe, autour de grands noms qui ont changé l'histoire. Rosa Parks, Martin Luther King, Malala Yousafzai ou encore Nelson Mandela.