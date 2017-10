Au Havre, le blocage des parents d'élèves au collège des Acacias

Ce jeudi matin, c'est "matinée collège morte" aux Acacias, établissement situé quartier de la Mare au Clerc au Havre. Les parents d'élèves bloquent l'entrée pour dénoncer les conditions d'accueil et de sécurité de leurs enfants. Une pétition est également en ligne.

Ce jeudi matin, c'est "collège mort" au collège des Acacias près du quartier de la Mare au Clerc au Havre. Les parents d'élèves vont donc bloquer toute la matinée l'entrée de l'établissement qui accueille 386 élèves. Ils dénoncent les conditions d'accueil et de sécurité des enfants qui se sont dégradées surtout depuis la fin des emplois aidés décidée par le gouvernement. Deux postes d'assistants d'éducation sont supprimés et les classes sont surchargées avec 30 élèves par exemple en 6ème. Une pétition en ligne a déjà recueilli plus de 2 600 signatures et un rendez-vous avec le Département a été pris.