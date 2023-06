Au lieu de traîner dans la cour à midi, ces élèves de la Ferté-Macé prennent soin des poules du collège

Au collège Jacques Brel de la Ferté-Macé dans l'Orne, deux midi par semaine, dix élèves bénévoles s'occupent des huit poules qui vivent dans un poulailler dans la cour de l'établissement. Ils le disent eux-mêmes : ils apprennent énormément grâce aux volatiles et au jardin. "On aime bien, répondent Billy, Julien et William, élèves en classe de 6ème. "Oui, c'est plus calme, il y a moins de bruit. Et puis, si tu veux devenir fermier et t'occuper des poules, au moins, maintenant tu sais faire. Et on s'amuse mieux." Les élèves doivent leur apporter de l'eau et de la nourriture, dont les déchets de la cantine, pain et épluchures de légumes, presque 5kg par jour.

"Ils aiment bien leur courir après"

Les dix élèves répartis en deux groupes sont encadrés par deux agents d'entretien du collège, Sébastien Lainé et Eric Chancerel, qui veillent au grain. "Ils aiment bien leur courir après, sourit Sébastien Lainé. Ils leur parlent, ils s'en occupent oui, ils sont intéressés". Certains d'entre eux sont même en pleine découverte assure Eric Chancerel. "Ils sont surpris parfois de voir les légumes sortir de terre. Ils nous disent 'mais c'est sale, on va pas manger ça, c'est mieux chez Leclerc, c'est plus propre'. Ici, ils sont tout à fait heureux, certains s'épanouissent de venir le midi plutôt que de jouer dans la cour avec les autres collégiens. Ça permet aussi de les responsabiliser."