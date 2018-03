Depuis la rentrée, le lycée agricole du Val de Seille à Château-Salins accueille un centre équestre entièrement géré par les élèves et les enseignants de sa filière hippologie-équitation. Une première en France qui permet d'allier bien-être animal et une pédagogie plus complète pour la filière.

Château-Salins, France

A l'arrivée dans le centre équestre du Val de Seille (anciennement les Crins du Saulnois), à quelques kilomètres des bâtiments du lycée agricole de Château-Salins, il ne faut pas être surpris. Les cheveux cheminent seuls, libres, et transitent entre l'intérieur et l'extérieur de l'écurie. "Voyez, ils viennent dire bonjour, ils sont curieux, et viennent tous les jours faire la queue ici pour voir lequel d'entre eux sera monté", s'amuse Laurent Bombarde, le directeur adjoint de l'établissement.

Les chevaux, non ferrés aux pieds, sont en semi-liberté pour recréer au mieux leur instinct grégaire. © Radio France - Sarah Mansoura

Favoriser le bien-être animal

Le lycée agricole est précurseur dans ce qu'il appelle le concept de l'écurie active. Le projet, porté par Rachel Iselin, enseignante dans la filière hippologie et équitation, "permet de remettre le bien-être animal au centre de l'apprentissage", explique-t-elle. "On gère des animaux libres, tout est axé sur le bien-être animal", confirme Laurent Bombarde.

Les chevaux vont où ils le souhaitent. Plusieurs zones (paille, sable, calcaire, béton, et un parc) sont mis à leur disposition. Ils choisissent eux-mêmes de rentrer dans l'écurie, ou de se promener dehors, de s'isoler dans un box ou de rester en groupe. "C'est fait pour se rapprocher au plus de leur instinct grégaire", expliquent Ilona et Camille, deux élèves de Seconde. "L'instinct grégaire, c'est ce qu'ils avaient quand ils étaient sauvages", poursuit Ilona. "Ils sont mieux dans leur tête, et on le ressent quand on prend soin d'eux".

Les élèves du lycée de Château-Salins sont chargés du soin aux chevaux © Radio France - Sarah Mansoura

Une pédagogie adaptée

Les élèves de la 2nde à la Terminale apprennent avant tout à prendre soin des animaux, à nettoyer une écurie, à gérer ses aspects économiques et financiers. "Le centre est complètement géré par les élèves et les enseignants", appuie le directeur adjoint. "Ils commencent par la pratique, et ensuite seulement cela va être utilisé sur des cours théoriques"

"Les élèves ont donc un apprentissage qui les pousse à se comporter moins en consommateurs qu'en acteurs. Toutes les formations qui existent en France sont complètes bien sûr, mais celle-ci est peut-être plus enrichissante. Ils apprennent que gérer des chevaux, c'est d'abord du nettoyage, par exemple", conclut Rachel Iselin.