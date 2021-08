Au lycée agricole de Poitiers-Venours, le proviseur réserve des rendez-vous de vaccination pour ses élèves

"Bonjour Virginie ! Bonjour Alexis !" A une semaine de la rentrée scolaire, certains font déjà leur retour sur l'agri-campus de Poitiers-Venours situé sur la commune de Rouillé. Les personnels administratifs et techniques y préparent depuis mardi matin l'arrivée de plus de 400 jeunes inscrits dans cet établissement public local comprenant le lycée agricole Xavier Bernard et un centre de formation des apprentis.

"Bah disons que l'herbe, depuis six semaines, a beaucoup poussé !"

Il y a d'abord Bernard Jean-Charles au volant du tracteur-tondeuse qui veut que "le lycée soit accueillant pour les nouveaux élèves". Effervescence également dans les cuisines.

480 élèves inscrits, 950 repas quotidiens

"Une pré-rentrée dans un lycée, c'est vérifier les machines, gérer beaucoup de livraisons, 60 kg de riz, 100 kg de frites, 200 kg de steaks", énumère le chef Bernard René qui peut en revanche se passer des commandes de lait. "Nous, on a cet avantage, comme on possède des vaches, on produit du lait sur notre ferme et bientôt aussi des yaourts !" Seul bémol, devoir laisser une chaise libre sur deux dans le self, "et comme on nettoie entre chaque passage, il faut démarrer le service plus tôt et finir plus tard, c'est contraignant mais on y arrive."

"Pas de capteur de CO2 ni de purificateur d'air"

Dans le bureau du proviseur, Bruno Garcia tient dans ses mains un cahier d'une dizaine de pages avec en-tête du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il s'agit du "cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires pour l'année 2021-2022".

"Maintenant on est assez rodés"

"Ce nouveau protocole prévoit une campagne de vaccination pour les élèves de 12 à 17 ans dès la rentrée et jusqu'au 15 octobre, pour ceux qui le souhaitent, détaille le directeur de l'EPL de Poitiers-Venours. En dessous de 16 ans, les jeunes doivent avoir l'autorisation parentale. Et c'est chaque chef d'établissement qui doit prendre contact avec le centre de vaccination le plus proche afin de réserver des créneaux d'injections".

La distanciation physique et le port du masque en intérieur restent la règle tout comme la ventilation des locaux. "C'est une préconisation qui existait déjà mais là, il y a normalement l'introduction de capteurs de CO2 pour déterminer plus précisément quand est-ce qu'il faut aérer sauf que pour le moment on n'a pas forcément les moyens attribués pour ces équipements. Pour nous, la politique par rapport à ça, cela va être de laisser les fenêtres ouvertes."

Bruno Garcia, le directeur de l'EPL de Poitiers-Venours, devant le nouveau protocole sanitaire dans les établissements scolaires. © Radio France - Jules Brelaz

Malgré ce manque de capteur de CO2, Bruno Garcia se dit confiant. "J'ai espoir en la campagne de vaccination et depuis deux ans, il faut laisser son anxiété de côté sinon on ne viendrait pas travailler !"

Pendant ce temps-là, les nouveaux formateurs au CFA découvrent leur futur lieu de travail et notamment la ferme pédagogique installée sur 91 hectares. "Je suis un peu stressée mais vu l'équipe, je suis sûre que ça va bien se passer", confie Rania Ben Nasser, une jeune ingénieure agronome bardée de diplômes et fraîchement embauchée à Rouillé.

L'agricampus de Poitiers-Venours accueille 270 élèves au lycée agricole et 210 apprentis (+25% d'inscriptions pour l'année 2021-2022). Il reste des places disponibles dans certains cursus de BTS. En Analyse et conduite des stratégies d'entreprises (comptabilité et gestion appliquées aux banques et coopératives agricoles) ; Agronomie et producteur végétale (conseiller agricole pour s'installer en production céréalière) ; et un BTS technico-commercial en agro-fourniture, une formation qui a la particularité d'avoir beaucoup de débouchés mais peu de candidats...