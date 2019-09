"Au lycée d'Amboise, les élèves de 1ère avaient le choix entre 120 combinaisons possibles de matières"

Amboise, France

Rentrée historique au Lycée Léonard de Vinci d'Amboise. Son proviseur Lahsen Mriouah était l'invité ce lundi matin de France Bleu Touraine

" Nous accueillons cette année 1 200 élèves. C'est une centaine de plus que l'an dernier pour un lycée qui n'arrête pas de grossir puisque nos effectifs ont augmenté de 25% en seulement quatre ans. On est un petit peu à l'étroit dans nos murs. On travaille déjà avec la région pour disposer de salles supplémentaires. _Nous aurons de nouveaux préfabriqués dès la rentrée de la Toussaint._"

Le lycée d'Amboise offre aux élèves de 1ère dix spécialités et 120 combinaisons différentes

Proviseur, professeurs et élèves, tous préparent cette réforme du Bac depuis l'hiver dernier. Pour remplacer les filières S, ES et L qui ont disparu, l'établissement propose dix spécialités différentes et 120 combinaisons différentes possibles. Selon le proviseur Lahsen Mriouah, 95% des demandes des élèves ont pu être satisfaites.