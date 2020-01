Au lycée Fébus d'Orthez, l'épreuve du bac est finalement reportée

Le blocage a commencé tôt dans la matinée. Vers 7 heures, les premiers lycéens se sont rassemblés devant les grilles du lycée Gaston Fébus, à Orthez. L'objectif était d'empêcher la tenue de l'épreuve d'histoire-géographie, qui devait avoir lieu l'après-midi pour les élèves de 1ère. Il s'agit d'une épreuve de contrôle continu qui compte pour le nouveau baccalauréat. Dans l'après-midi, une délégation d'élèves accompagnés de professeurs a été reçue par le proviseur. La discussion s'est conclue avec le report de l'épreuve du jour.

Ça nous fout une grosse pression. On a l'impression que chaque note compte. — Manon, une élève de 1ère

Les enseignants et les parents d'élèves décrivent une situation "inquiétante", avec des jeunes qui sont parfois "dans des états dépressifs". Selon eux, certains élèves de 1ère ne peuvent pas être prêts, dès le mois de janvier, à passer des épreuves qui comptent pour le bac.

On a reçu les nouveaux manuels en décembre. Et déjà, on passe des épreuves sur ces programmes.

— Maore, une élève de 1ère