Au lycée Jacob Holtzer de Firminy, des chroniques radio pour évoquer la guerre d'Algérie

Le 18 mars 1962, les accords d'Evian sont signés. Le lendemain, un cessez-le-feu applicable sur tout le territoire algérien vient mettre un terme à 8 ans de guerre. Une guerre dont le travail de mémoire est toujours compliqué. D'ailleurs, on a longtemps parlé "d'évènements d'Algérie".

Alors une quinzaine de élèves de terminale du lycée Jacob Holtzer à Firminy se sont penchés sur les mémoires de cette guerre, d'une manière un peu originale. Ils ont lu des BD sur cette guerre et ils en ont fait des chroniques radio.

"Je connaissais très peu la guerre d'Algérie"

Un approfondissement de leur programme sur les mémoires des conflits, proposé par leur professeur de spécialité d'Histoire-Géographie-Géopolitique et Sciences Politiques, Louis Brun. Et pour ces terminales, la guerre d'Algérie était soit méconnue, soit tabou.

Paul et Adrien ont chroniqué la BD Octobre Noir de Didier Daeninckx qui relate la répression meurtrière des manifestations d'Algériens à Paris. "Je connaissais très peu la guerre d'Algérie, du coup les évènements d'octobre 1961 je les connaissais pas non plus", confie Paul. "Etudier cette BD ça m'a permis de _découvrir tout une facette de ce conflit_." Même chose pour Adrien qui pensait que la guerre n'avait eu d'impact qu'en Algérie "alors qu'en réalité, ça se passait aussi en France". Ils évoquent notamment les violences policières, les injures racistes, la mort de centaines d'Algériens. Dans leur chronique ils ont du décrire les dessins, parfois crus, de la BD. "C'est un exercice difficile mais on a essayé de mettre les bons mots."

Un travail qui leur a permis de découvrir un pan entier de l'Histoire.

La BD et la radio comme supports ludiques

Des BD sur les Harkis, les Pieds-Noirs, les manifestations d'octobre 1961 ou encore sur la place des femmes dans le conflit ont servi de support aux chroniques des lycées. © Radio France - Léa Giraudeau

Les bons mots pour décrire des images, une écriture radio pour évoquer des mémoires plurielles et complexes, tel était le défi de ces élèves. Un moyen aussi de travailler l'éloquence en prévision de leur grand oral du Baccalauréat, explique Coline qui a travaillé sur Les Chemins de l'Amérique. Utiliser la BD comme support, c'était un moyen "ludique" d'appréhender l'Histoire, explique Noé. "J'ai appris beaucoup de choses, d'une manière qu'on voit très rarement. _En BD c'est plus accessible._" Une découverte de l'Histoire doublée d'une découverte de la radio, avec la réalisation des chroniques. Pour cela, ils ont été aidé par Marie Blondiau, ancienne journaliste radio.

Une mémoire "encore prégnante" dans la Vallée de l'Ondaine

Pour leur professeur, Louis Brun, à l'initiative de ce projet, il était d'autant plus important de parler des mémoires de la Guerre d'Algérie que Firminy, et la Vallée de l'Ondaine, ont été très marqué par ce conflit. "C'était un bastion industriel, avec une main d'œuvre algérienne importante". Cela a donc donné lieu à des luttes d'influence entre les différents acteurs du conflits, comme le FLN, Front de libération national, ou le MNA, Mouvement nationaliste algérien.

Louis Brun, professeur d'Histoire-Géographie-Géopolitique et Sciences Politiques au lycée Jacob Holtzer à Firminy.

C'était donc un devoir civique, citoyen pour ce professeur, d'autant plus que dans le lycée Jacob Holtzer "il y a toutes les descendances mémorielles" de ce conflit.

Les lycéens de Firminy présenteront leur projet le 16 mai prochain à la cinémathèque de Saint-Etienne.