Au lycée, la moitié des cours peuvent être suivis à distance

À partir de ce lundi matin, les lycées ne vont plus faire le plein. Le nouveau protocole sanitaire dévoilé jeudi s'applique.

Il prévoit notamment que jusqu'à la moitié des cours peuvent être suivis à distance. "C'était ce que nous demandions, d'avoir des fonctionnements en demi-groupes mais sans recours au cumul "présentiel-distanciel", explique Yves Pasquet, secrétaire départemental du SNES-FSU dans le Finistère. On adapte nos cours en donnant aux élèves des exercices et du travail pour la semaine suivante et ainsi de suite. On commence par des corrections et on poursuit le cours ce qui permet de fonctionner en alternance. Ça demande de l'autonomie aux élèves."

Pour les collèges aussi

Pour le responsable syndical, ce protocole sanitaire plus strict doit aussi s'appliquer aux collèges. Yves Pasquet souhaite la mise en place d'un nouveau mode de fonctionnement dans tous les établissements du secondaire, et pas seulement les lycées. "Il y a des classes autour de 30 élèves parfois plus. Donc on demande aussi des demi-groupes aussi dans les collèges car le problème sanitaire s'y pose aussi pour les élèves et leurs familles."

Nous étions inquiets - Yves Pasquet

Yves Pasquet enseigne au lycée Thépot de Quimper. "Nous étions inquiets, heureusement, le chef d'établissement a proposé de dédoubler les classes. Nous sommes satisfaits".

Néanmoins, il ressent beaucoup d'inquiétude chez ses collègues face à l'épidémie de coronavirus. "Nous sommes confrontés à des échanges avec les élèves et il ne faut pas oublier qu'il faut ventiler et nettoyer les classes. Le personnel dont c'est le travail est sous tension et s'il y a des arrêts cela pourrait entraîner des difficultés. Il y a la question des rassemblements à la cantine également."