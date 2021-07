Au lycée Lavoisier de Mayenne, 15 élèves se voient refuser leur affectation en classe de 1ère STMG

"On ne va rien lâcher" prévient un professeur du lycée Lavoisier de Mayenne. Les enseignants, les élèves et les parents réclament l'ouverture d'une deuxième classe de 1ère STMG (sciences et technologies du management et de la gestion), une filière qui mène à un BTS. Mardi dernier, ils ont manifesté devant l'établissement pour dénoncer une situation qui met en péril l'avenir de plusieurs jeunes.

Le Rectorat refuse toujours d'ouvrir une nouvelle classe de 1ère STMG dans ce lycée qui en aurait pourtant bien besoin. 49 lycéens du Nord-Mayenne ont souhaité suivre cette filière cette année. Or, une classe ne peut en accueillir que 35.

15 élèves se sont donc vus refuser cette affectation a confié à France Bleu une enseignante de Lavoisier : "il s'agissait de leur unique voeu, ils n'ont pas de plan B. On leur dit d'aller à Laval ou bien d'intégrer une 1ère générale. Certains se demandent même si le redoublement n'est pas la meilleure solution".

Le Rectorat va en effet ouvrir une troisième classe STMG au lycée Douanier Rousseau à Laval où cette demande n'avait pas été formulée et où il y a moins de besoins. Avec trois classes, l'établissement pourrait accueillir jusqu'à 105 élèves mais il ne recense que 67 demandes pour une 1ère STMG.

Pour évoquer la situation ubuesque de Lavoisier, une délégation sera reçue mercredi 7 juillet à 17h par la direction de l'Inspection Académique. Une manifestation se déroulera à la même heure et au même endroit. Les quinze lycéens sur le carreau sont invités à déposer un recours auprès des services de l'Education Nationale.