Le Mans : les élèves du bac pro section vente ont eu peu de temps pour réviser à cause du Covid

Pour les élèves de la section professionnelle vente du lycée Le Mans Sud, préparer le baccalauréat a été une véritable course contre la montre cette année. Avec la crise sanitaire, ils ont vu leur période de stages décalée. Célia a donc eu moins de temps pour préparer les épreuves, qui reposent sur ces stages. "Au début j'ai paniqué, j'ai cru que j'allais me louper, je me suis demandé comment j'allais faire devant tout ce qu'on devait apprendre mais finalement je pense que j'ai bien réussi", raconte-t-elle, le sourire aux lèvres.

Pour d'autres, il a fallu mêler travail en entreprise et révision. C'était le cas pour Ilina. Elle a effectué son stage lors des vacances de Pâques, faute d'avoir été recrutée avant. "C'était assez stressant cette surcharge de travail qui arrivait d'un coup", confie-t-elle. Par chance, son employeur lui a dégagé du temps pour bachoter ses cours.

Un bon apprentissage

Malgré le stress généré par ces ajustements, leur professeur d'économie gestion, Abdou Cissé, relativise. " Les commerciaux vont devoir, dans leur future vie professionnelle, affronter des périodes de stress et une surcharge de travail ponctuelle. En plus, malgré ces circonstances, très peu d'élèves ont décroché et qu'on ne me dise pas que ce n'est pas un bac comme les autres, il a presque plus de valeur celui-là."

Les épreuves du baccalauréat professionnel s'achèveront le 23 juin. Ce professeur attend avec hâte de féliciter ses élèves.