Au lycée Pergaud, des centaines d'élèves privés d'internat à cause de la grève des surveillants

Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi 6 avril contre la réforme des retraites. Des manifestations sont prévues partout dans le pays et des grèves aussi. Une situation que connaît bien l'internat du lycée Pergaud à Besançon. Depuis plusieurs semaines, les surveillants font grève à tour de rôle. Résultat : les 400 internes se retrouvent parfois avec seulement 6 surveillants pour les encadrer. Une situation devenue intenable pour le proviseur Jean-Luc Gorgol, qui, par mesure de sécurité, a décidé de fermer l'internat pour tous, ce mercredi 5 avril au soir. "Au début, le proviseur tenait à garder l'internat ouvert et notamment pour les terminales qui passaient leurs épreuves du baccalauréat. L'idée était d'alterner l'accueil des internes : une semaine les premières en sont privés, puis les secondes… Mais finalement, pour mercredi, il est apparu que la sécurité des élèves ne pouvait pas être assurée dans ces conditions", communique le rectorat au micro de France Bleu Besançon.

Des internes obligés de se débrouiller

Lili, interne, est en classe de seconde au lycée Pergaud. Elle vient de Grandfontaine-sur-Creuse, commune située à une quarantaine de kilomètres de Besançon. "J'habite trop loin pour rentrer les soirs où l'internat ferme et puis, il peut aussi y avoir une grève des trains. Alors, je dors chez ma tante, qui habite tout près du lycée. Je suis chanceuse…" A côté d'elle, son camarade Thomas acquiesce : lui aussi est chanceux, il peut compter sur ses parents pour faire la navette. Malgré cela, le jeune est un peu agacé par la grève. "Quand je dors à l'internat, je gagne une heure de sommeil et puis, j'arrive plus à me concentrer pour faire mes devoirs que si je les faisais chez moi. J'espère que la grève ne va pas encore durer trop longtemps." D'autant plus que les jeunes sont parfois prévenus au dernier moment qu'ils devront rentrer chez eux le soir-même.