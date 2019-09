Au lycée Pierre Bourdan à Guéret, les lycéens découvrent la nouvelle organisation des classes de 1ère

Guéret, France

Elles ont été mises en place en 1995. Les filières S, ES et L vivent leur derniers mois. Seuls les terminales de cette année scolaire 2018/2019 en profitent encore. Les élèves de 1ère eux sont d'ores et déjà passés au système Blanquer. Ils ont du, à la fin de l'année dernière, choisir 3 spécialités, parmi celles qui sont proposées par leur établissement, et qu'ils suivront en plus de l'enseignement du tronc commun.

Les élèves ont donc désormais une nouvelle liberté et la possibilité de se concocter un programme d'étude personnel. Rien ne les empêche par exemple de choisir comme spécialités deux matières scientifiques et une matière plus littéraire.

Et, à regarder les choix qui ont été opérés par exemple par les élèves au lycée Pierre Bourdan à Guéret, ils semblent qu'ils se soient dès cette année emparés de cette nouvelle liberté qui leur a été octroyé. À Pierre Bourdan, 7 spécialités sont proposées. Il y a donc 21 combinaisons possibles. Et chacune de ces 21 combinaisons a été choisie au moins une fois.

Certains font des choix novateurs

Une élève a par exemple choisi Mathématiques - Philosophie - Histoire Géographie. Une combinaison tout à fait impossible auparavant, puisqu'elle ne correspond pas du tout aux anciennes filières. Un autre a pris SVT - Science économique et sociale - Anglais.

Certains ont donc profité de la réforme dès cette année pour se faire un programme novateur qui correspond à leurs envies ou à leur futur choix d'études secondaires. Mais la plupart sont restés néanmoins assez traditionnels : la combinaison qui arrive en tête à Pierre Bourdan est Mathématiques - SVT - Physique Chimie, soit l'équivalent de l'ancien bac S.

Casse-tête pour l'emploi du temps

En tout cas cette nouvelle organisation a provoqué un vrai casse-tête pour organiser la rentrée, puisque chaque élève a son propre emploi du temps personnalisé. Un autre changement est la disparition du concept de classe proprement dite à partir de la 1ère, puisque les élèves d'une même classe passeront finalement assez peu de temps ensemble. La classe sera rassemblée uniquement pour les enseignements du tronc commun.

L'année prochaine, les élèves actuellement en 1ère devront abandonner l'une de leurs spécialités pour n'en suivre que deux.