Au lycée Raoul Vadepied d'Évron, le regard sur le bac pro a changé

Samedi 12 mars, le lycée polyvalent Raoul Vadepied à Évron a ouvert ses portes aux potentiels futurs élèves et à leurs familles, pour leur faire découvrir entre autres, les bacs pro en apprentissage, qui ont de plus en plus le vent en poupe.

"Le respect du projet pro de l'élève"

"C'est vrai qu'il y a quelques années, aller en lycée pro, ce n'était pas forcément super bien vu", reconnaît Florent Michel, directeur adjoint du lycée. "C'était les élèves qui ne pouvaient pas aller au lycée général qu'on orientait vers le pro. Et même si un élève avait un projet professionnel, on pouvait lui déconseiller de s'y rendre quand il avait le niveau de poursuivre en général.

"Maintenant, on est vraiment dans le respect du projet de l'élève. Maintenant aller au lycée pro, c'est quelque chose de valorisé. Il y a vraiment eu un travail de mise en avant d'une égalité entre le lycée général et le lycée pro. On va passer un bac pro, on passe un bac, point."

Trouver du travail

Benoit Quintard est prof de maintenance des équipements industriels pour les élèves de bac pro. Il remarque que le profil des élèves a changé. "C'était essentiellement des jeunes qui étaient en difficulté scolaire au collège. Aujourd'hui, on a des jeunes plutôt bons au collège, qui intègrent les sections en bac pro car les compétences demandées sont spécifiques et requièrent de la motivation."

Alors le lycée perfectionne ses enseignements et propose désormais de poursuivre avec des BTS. Matthieu était en bac pro, il est maintenant en BTS maintenance des équipements industriels. "L'apprentissage c'est du touche à tout. Tu travailles, tu est dans le monde professionnel, c'est cool. On sait qu'après, on va trouver un boulot."