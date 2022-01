Au lycée Tocqueville de Cherbourg-en-Cotentin, on mise sur les autotests

Lundi 10 janvier, 8h30, salle C314 au lycée Alexis de Tocqueville de Cherbourg-en-Cotentin. Petit passage par la case gel hydroalcoolique et émargement... et ensuite, chacun s'installe à une table. _"On a appris qu'_il y a un cas positif dans notre classe ce matin, explique Luc, 16 ans, en formation de chaudronnerie. Je viens plus là pour me rassurer, et puis c'est plus simple que d'aller en pharmacie". L'écouvillon, c'est presque devenu une habitude pour l'adolescent : il "carbure" à un autotest par semaine environ.

Ilona, 16 ans, est venue se faire tester car un de ses camarades est positif au covid depuis vendredi © Radio France - Pierre Coquelin

A quelques mètres de là, Ilona, 16 ans, en CAP Métiers de la mode, est venue elle aussi se rassurer : un de ses camarades a le covid depuis vendredi. "C'est assez simple : on met le coton-tige dans le nez, puis dans le petit produit là. On met quatre gouttes sur le S. Et on attend un quart d'heure", précise la jeune fille.

Un protocole très cadré

La salle est ouverte chaque jour de 7h30 à 16 heures (et le mercredi jusqu'à 13 heures). Ces autotests se font sur la base du volontariat. Après chaque élève, la table est désinfectée. Les tests sont jetés dans des poubelles spécifiques. Un élève est accompagné vers l'infirmerie : il est positif au covid. "Le téléphone n'arrête pas", sourit Elisabeth Ouengue, infirmière scolaire au lycée. Le protocole est très cadré : en cas de cas positif, l'élève est envoyé auprès de l'infirmière, qui déclenche la reconnaissance de positivité ; elle contacte la famille, puis fait le "tracing" des contacts (notamment les élèves avec qui il a pu déjeuner à la cantine) ; puis l'élève contaminé est envoyé faire un test antigénique en pharmacie ; si ce nouveau test est positif, c'est remonté à l'intendance, qui fait le lien avec l'Agence régionale de santé.

Environ 800 autotests réalisés en une semaine

Dans les couloirs, 14 écrans viennent rappeler les gestes barrières et l'existence de ces dépistages rapides. Au lycée Tocqueville, l'autotest fait partie du paysage. Centre d'examen, la direction avait pris les devants. "On a commencé au printemps dernier. Avec le contexte sanitaire, on savait que cette première semaine de janvier allait être intense. On a réalisé environ 800 autotests et on a donné 300", explique Frédéric Girot, le proviseur de cet établissement de 1.250 élèves. 800 autotests en une semaine... Un chiffre à mettre en relation avec les quelques 1.500 réalisés entre le printemps et le 4 juillet l'an passé. _"On annonce un pic épidémique pour le 16 janvier_, donc il faut s'attendre à une nouvelle semaine intense. Mais les choses devraient se normaliser ensuite. On est assuré d'avoir de la réserve jusqu'aux prochaines vacances le 4 février", commente le chef d'établissement. Des autotests fournis par le rectorat.

Dépistages, gestes barrières... des informations sont diffusées via 14 écrans dans les couloirs de l'établissement © Radio France - Pierre Coquelin

Face au nombre de tests qui grimpe en flèche, tous les personnels du lycée sont sollicités pour venir prêter main forte à la salle de dépistage. La première semaine de la rentrée, 17 cas positifs ont été recensés parmi les élèves avec ces autotests, et cinq - dont trois enseignants - parmi les 300 personnes qui travaillent au sein de l'établissement. "On a réussi à remplacer très rapidement un des trois professeurs dans les 48 heures. Les deux autres, c'est plus compliqué, mais ce n'est pas anormal", note Frédéric Girot.