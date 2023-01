Publication des IPS : au lycée, un tri social s'opère entre le public et le privé

Les élèves favorisés sont surreprésentés dans les établissements privés et généraux en France. C'est ce que confirme la publication par l'Education nationale des Indices de position sociale (IPS) des lycées, mardi 10 janvier.

L'IPS d'un établissement correspond à la moyenne de ceux de ses élèves. Il est calculé en fonction du diplôme et des revenus des parents, le nombre de pièces dans le logement familial ou encore les pratiques culturelles, comme l'accès à un ordinateur ou à des activités extrascolaires. Plus cet indice est élevé, plus l'élève est dans de bonnes conditions pour apprendre.

Et les données sont assez parlantes. Pour l'année scolaire 2020/2021, sur les 10 lycées avec l'indice de position sociale le plus élevé - quasiment tous situés en Île-de-France - seuls deux ont des établissements publics. Il s'agit du lycée d'enseignement général franco-allemand de Buc (Yvelines), en tête du classement (avec un IPS de 159), et le lycée général et technologique Blaise-Pascal d'Orsay (Essonne), en 8ème position (avec un IPS de 152,6).

Si on étend la liste au 100 premiers, 82 sont privés sous contrat, et seulement deux d'entre eux sont des lycées professionnels . Il s'agit du lycée polyvalent privé Notre-Dame à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), classé 32ème (avec un IPS de 149,7 en voie générale et de 118,3 en voie pro), et le lycée polyvalent du Grésivaudan à Meylan (Isère) en 76ème position (avec un score de 144,6 en voie générale et de 118,1 en voie pro). Une nouvelle preuve que les classes populaires s'orientent vers des filières encore vues comme moins prestigieuses.

Un "entre-soi" des populations les plus favorisées

Le manque de mixité criant entre les établissements publics et privés s'était déjà fait remarquer en octobre 2022, quand le ministère de l'Education nationale avait publié le classement des collèges et école en fonction de l'IPS.

Face à ces données, le syndicat SE-Unsa déplore "une double ségrégation", à la fois dans le "tri social qui caractérise le recrutement des lycées professionnels", mais aussi dans "le rôle décisif de l'enseignement privé sous contrat dans le séparatisme social en milieu scolaire". Dans son communiqué, le syndicat dénonce "un entre-soi scolaire de la frange la plus favorisée de la population".