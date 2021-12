Au lycée Voltaire d'Orléans, les enseignants arrêtent de faire cours pour dénoncer "une situation intenable"

Depuis lundi après-midi une cinquantaine d'enseignants du lycée Voltaire, à Orléans La Source, ont décidé de ne plus faire cours. Ils font valoir leur droit de retrait pour dénoncer un manque de surveillants et un manque de sécurité dans l'établissement depuis une semaine.

Ils font valoir leur droit de retrait. Depuis ce lundi, 13 heures, une cinquantaine de professeurs du lycée Voltaire, soit un tiers du corps enseignant de cet établissement d'Orléans La Source, ne font plus cours à leurs élèves. Réunis ce mardi matin en assemblée générale, ils ont aussi voté un préavis de grève. Une mobilisation coup de poing pour dénoncer le manque de surveillants et une insécurité grandissante dans l'établissement depuis le début du mois.

Depuis une semaine, le lycée Voltaire fait face à une situation exceptionnelle : la totalité des membres de la vie scolaire est cas contact après la détection, mardi 1er décembre, d'un cas de Covid-19 parmi les CPE (conseillers principaux d'éduction). Pendant une journée entière, plus aucun surveillant ni CPE n'a donc travaillé. Et depuis, l'établissement fait face au manque d'effectifs de vie scolaire.

Alarme incendie, coupures de courants et jets d'extincteurs

Une absence de personnels encadrants, qui conduit à de nombreuses dégradations dans le lycée. "Cela passe le plus souvent par des déclanchement intempestifs de l'alarme incendie par certains élèves", raconte Julien Legeay, représentant du personnel enseignant et professeur d'histoire-géographie. "La seule mesure proposée par la direction à ce moment-là a été de désactiver les alarmes incendie", pour ne plus qu'elles sonnent, ajoute Julien Legeay. Des alarmes incendies qui ont été réactivées seulement ce mardi.

Autre problème : les coupures de courant régulières dans le lycée car les élèves ont accès aux boitiers électriques, dans les couloirs, explique l'un des agents techniques du lycée. "Mes collègues passent leur temps à rétablir le courant", témoigne-t-il, en faisait aussi état de plusieurs dalles de faux plafond arrachées par les élèves dans des bâtiments. "Le matériel ne fonctionne pas, on fait cours dans l'obscurité, on a des couloirs sombres et c'est compliqué de gérer la circulation et la sécurité", raconte Marina Janicaud-Auger, professeure d'anglais. "Donc les conditions de sécurité et d'enseignement sont déplorables."

Dans le lycée Voltaire, à Orléans, de nombreux extincteurs sont absents dans les couloirs après que des élèves les ont vidés, profitant du manque de surveillants. © Radio France - Cécile Da Costa

Les professeurs rapportent aussi que de nombreux extincteurs ont été vidés dans les couloirs par des élèves, parfois même "lancés dans des salles de cours en présence d'élèves et d'enseignant", poursuit le représentant du personnel enseignant qui dénonce "une situation ingérable". Des extincteurs sont en train d'être remis en place mardi par des agents de la Région. Lors d'une réunion ce mardi matin, une enseignante témoigne : "j'ai même un élève qui a lancé des pétards dans ma salle", le tout alors que les alarmes incendies étaient désactivées.

Dans ce contexte de sous encadrement des 2.000 élèves, des professeurs s'étonnent que le lycée soit resté ouvert. "Notre sécurité mais celle des élèves aussi était clairement en danger", affirme Julien Legeay. "Nous sommes là pour scolariser les élèves, des élèves qui viennent parfois de très loin, c'est très difficile de fermer un établissement scolaire", défend Jérôme Baretje, proviseur du lycée. "Nous pensions que même en mode dégradé, nous aurions pu fonctionner", poursuit-il en reconnaissant ne "jamais avoir imaginé que les élèves allaient se comporter ainsi".

Le lycée Voltaire compte 2.000 élèves et s'étend sur une large superficie, rendant la surveillance très compliquée pour la dizaine de personnels encadrants. © Radio France - Cécile Da Costa

Ces sous effectifs dans la vie scolaire conduisent régulièrement à ce qu'il y ait des dégradations, des agressions et à ce qu'il y ait un certain sentiment d'impunité dans les couloirs - Julien Legeay, professeur

Derrière l'urgence de cette situation, la cinquantaine de professeurs compte aussi dénoncer un manque d'effectif latent. "C'est un problème structurel dans ce lycée", constate Cyril Poncet, professeur de lettres et représentant du personnel. "Ces sous effectifs dans la vie scolaire conduisent régulièrement à ce qu'il y ait des dégradations, des agressions entre les élèves mais aussi contre des professeurs, et à ce qu'il y ait un certain sentiment d'impunité dans les couloirs", ajoute Julien Legeay.

Le proviseur affirme de son côté qu'"en situation normale, nous avons une dotation nous permettant de fonctionner". Les enseignants réclament au minimum l'ouverture d'un poste de CPE supplémentaire et de trois postes de surveillants.

"Il faut que le conseil régional [qui s'occupe du bâti des lycées] entende aussi que les locaux sont dans un état lamentable et qu'on a de gros problèmes de sécurité", estime Cyril Poncet. Avec cette mobilisation, les enseignants espèrent faire pression sur la direction, pour qu'elle se tourne vers la Région et le Rectorat, afin de demander plus de moyens.